台科大酷點校園大學市集 迪化街實體店鋪開張

台科大攜手全台多所大專院校，今(20)日在迪化街成立「大學市集」實體據點，市集展示多所大學設計文創商品、研發產品、食品、紀念品。（台科大提供）

友善列印
旺報
台科大攜手全台多所大專院校，今(20)日在迪化街成立「大學市集」實體據點，市集展示多所大學設計文創商品、研發產品、食品、紀念品。（台科大提供）

台科大攜手全台多所大專院校，今(20)日在迪化街成立「大學市集」實體據點，市集展示多所大學設計文創商品、研發產品、食品、紀念品，不但能一網打盡台灣各大學的商品，也為師生創業團隊提供實體行銷平台與交流互動空間，打造師生創業夢想實踐基地。

「大學市集」是由台科大校友提供迪化街莊義芳商行的實體店鋪，台科大、台大、台師大、北醫大、屏科大、大同大學、文化大學、淡江大學、北商大、耕莘專校等校攜手合作，夥伴大學校長、副校長們也一同出席為大學市集揭開序幕。

台科大校長廖慶榮表示，感謝台科大校友提供迪化街莊義芳商行作為大學市集的實體店面，讓酷點校園全台105所夥伴大學經由大學市集這個共享經濟基地，一起實踐創意商品化和市場化的夢想。酷點校園是台科大與校友們聯合設立的跨境電商平台，透過跨校、跨業資源平台，提供校園創意商品化協助並拓展國內外市場，希望藉由拓展實體空間，讓更多人能接觸到更多校園商品。

酷點校園董事長黃丙喜表示，大學市集的第一個據點在台北市迪化街店揭開序幕，第二個據點也將在明年初在京站、台北轉運站開幕，期望未來有更多直接的實體通路。

除了展示販售各大學的商品，酷點校園去年協助台科大衣索比亞學生將家鄉咖啡豆出口至台灣，結合咖啡銷售做公益，讓當地農民可以獲得最大利潤回饋。今年則再度延續善益產學合作模式，行銷台灣盛產的蘿蔔，運用大學食品科技及年輕學子的創意行銷，打造獨特的蘿蔔農產品，為傳統農產增添新意，穩定農民收入。

因應即將到來的春節，酷點校園特別將盛產的蘿蔔、紫蘇等在地農產結合，運用創新醃漬技術，打造色澤粉嫩、充滿喜氣的櫻花漾蘿蔔，另外也和台東關山農會合作，發揮大學社會責任，推廣當地特色老菜脯，為蘿蔔增值。客委會主委李永得親自到場感謝全台夥伴大學、農會組織、社會企業和弱勢園體一起出技術、知識和熱情，為客家農產品行銷。

(旺報 )

東吳攜手法扶 跨領域開發AI自然… 隆田車站優化 火車、公車與計程…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。