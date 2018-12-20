「九二共識、兩岸一家親被標籤化」柯P：應想大家可接受的新說法

2018年12月20日 11:33 中時 張潼 、 張鎧乙

台北市長柯文哲出席雙城論壇，見證雙方簽署三項合作備忘錄。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲昨晚在雙城論壇晚宴中重提「兩岸一家親」，今在主論壇致詞時則並未提到。外界關注他的兩岸論述，柯文哲表示，這句話2015年、2017年都講過，他的一貫態度就是降低緊張、降低衝突，主論調是不變的；但他也直言，自己向陸方提過，無論九二共識和兩岸一家親都被標籤化了，講哪個都有人不爽，所以可不可以想出雙方都能接受的新名詞，但「我是外科醫師，還沒想出更好的，就先用這個（兩岸一家親）」。

雙城論壇主論壇結束後，上海市常務副市長周波、柯文哲輪流接受媒體訪問。媒體關注柯文哲昨晚提到兩岸一家親，但今早卻僅說五個互相，沒有再呼應周波兩岸一家親的發言。

對此，柯文哲強調，兩岸一家親他在2015、2017年都提過，所以這次不要出怪牌、就照以前這樣，這也不是要講給蔡英文總統聽，只是這就是他的一貫態度，現階段降低緊張、降低衝突，還是必要的。

媒體追問，是否昨晚提到兩岸一家親後，今天的講稿中兩岸一家親詞彙被國安會刪掉，所以才沒講？柯文哲否認說，講稿本來就不用送國安會，但是陸委會有講，這是城市交流，不用看（稿），那不用看最好！

那麼，是否受到壓力，才導致昨晚講了兩岸一家親今又不講？柯文哲重申，作為外科醫生很討厭這種名詞的追究，雖然很不好意思，但他認為這是他與台灣一般唸法律、文組的人不同處，「外科醫師先把血壓、心跳維持再講，（其餘）I don’t care so much！」

柯文哲也強調，對方有對方的堅持，所以這是大家要協調的地方，其實他自己也跟大陸表達過，無論九二共識或兩岸一家親，這都標籤化了，講哪個都會有人不爽，所以可不可以想雙方都可以接受的新名詞？問題這是要想，這是智慧，「我還沒想出來」；而在還沒想出來之前，「外科醫師基本概念，還沒想出更好的，先用這個，但還是要想！」

(中時 )