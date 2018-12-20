隆田車站優化 火車、公車與計程車接駁不紊亂

2018年12月20日 11:30 中時 程炳璋

台南隆田火車站雖是小車站，過去因交通動線設計不良，站前圓環經常人車擁擠，台南市交通局花費1100萬改善，在站前設立公車、計程車候車站，擴大接送區，20日正式啟用，民眾享有優化的接駁環境。

隆田車站原有公車站牌位於馬路對向，也無候車亭雨遮，且站前圓環交通動線不明確，尖峰時段還有民眾的接送車輛互相爭道，造成人車擁擠亂象。

台南市交通局局長林炎成表示，市府推動「捷運化公共運輸」以來，轉乘優化是其中重點，過去陸續完成新營、後壁、林鳳營、新市等站的交通動線優化，今年再施工隆田、永康兩站，未來鄉親搭乘火車與公車的接駁環境更舒適。

隆田車站優化工程中，除規畫公車和計程車候車亭，也退縮圓環範圍擴大接送區。行人動線包括廣場全面翻新整修，更新設風雨走廊，減少天候對旅客的影響。

此外，整座站區設置導引光柱、USB充電插座、公車動態資訊、無障礙通道等設施，簡潔現代的整體構造，被期待成為隆田當地的新地標。

交通局提醒，民眾20日起需直接在站前的候車亭候車，原位於道路對向的站牌則同步取消。

台南市交通局應景的在站前廣場佈置耶誕裝置，站前候車亭多了駕麋鹿雪撬來送禮的聖誕老公公。晚間點燈更加亮麗，擺設期間至明年1月中旬。

(中時 )