直播潛藏危險 教育部推「直播二三事」懶人包

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「網路直播」已成全民運動，為讓身在新世代的孩子瞭解如何在五光十色的網路世界裡保護自己，教育部特別推出「直播二三事」懶人包，以輕鬆有趣的方式說明使用直播生活中NG與OK行為，希望透過圖文提升孩子的閱讀興趣並加深記憶。

根據兒童福利聯盟「2018年兒少直播現象與影響調查報告」發現，近八成(78.3％)的學生曾使用過直播(包含觀看)，近一成(9.4％)兒少曾當過直播主；有四成(40.3％)學生表示自己的同學有在開直播，顯示直播已成為孩子心中最夯的上網活動。

調查也發現因「直播」衍生出除了個資保護以及過度沉迷等問題外，更重要的是兒少與陌生成年網友接觸機會大大提升，有近三成(28.6％)會和網友單獨外出。另外，也有近三成(28.7％)兒少收看直播時會接觸到色情內容；一成七(16.9％)使用直播APP的兒少曾經購買過虛擬禮物。顯示出網路直播功能讓兒少交友狀況更加複雜，還可能暴露在不當內容的風險中。

教育部希望透過輕鬆有趣的「直播二三事」懶人包（https://isafe.moe.edu.tw/pack/2215?user_type=2&topic=7），讓孩子對「網路直播」有更深的認識，也希望家長能夠多花時間陪伴孩子，與他們討論如何正確的使用及觀看網路直播。

(中時 )

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