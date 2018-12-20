影》馬恰多與洋基會面 化解「散漫跑壘」印象？

2018年12月20日 11:23 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

And exactly an hour and a half later, Manny Machado has left the building. His Yankees visit is over. pic.twitter.com/AhrYEyLvcD — Coley Harvey (@ColeyHarvey) December 19, 2018

今年自由球員市場最大咖球星馬恰多（Manny Machado）今天（20日）與洋基會面，雙方面談約90分鐘，外界最關心的，莫過於馬恰多是否解釋自己季後賽跑壘不積極的行為，以及雙方是否會達成共識。

馬恰多昨天與先拜訪了白襪隊，今天與洋基隊面談，明天則預計與費城人隊的高層見面，他的未來動向尚不明朗，但日前遭到球評波登（Jim Bowden）爆料，他最想加盟洋基隊。

而洋基隊游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius）因右肘動韌帶置換手術，最快得明年6月才能復出，游擊大關顯然需要補強，且桂格瑞斯明年球季結束後就成為自由球員，比起在外野人才濟濟的情況下追求外野手哈波（Bryce Harper），洋基也許會對馬恰多更感興趣。

不過麻煩的是，馬恰多季後賽曾出現不積極跑壘的行為，對此，更曾有「我本就非拚命三郎」的失言風波，雖他事後曾對此作出解釋，但洋基老闆小史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）似乎已認為他有點麻煩。對馬恰多而言，能否在這次會面中解釋自己的「行為」，可能也是重點之一。

今天馬恰多大約在當地時間中午12點半進入洋基球場，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）與教練艾倫波恩(Aaron Boone)均出席，雙面會面時間約90分鐘，期間沙巴西亞(CC Sabathia)也被看見走進洋基球場，但無法確認他是否也有加入馬恰多與洋基高層的面談。

(中時電子報)