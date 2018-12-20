中市北屯軌道利多 「聚富好好」捷運宅受惠

「聚富好好」建案鄰近鐵路高架綠廊道與低密度重畫區，還有商圈及G4雙捷生活圈。（盧金足攝）

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捷運綠線即將全線通車，帶動沿線房市行情。（圖／台中市府提供）
建商推案積極，目前電梯住宅大樓以2至3房居多，「聚富好好」一推出就熱銷。（盧金足攝）
台中市將迎接捷運時代來臨，軌道商機受惠捷運宅。（盧金足攝）
建案房價親民，配備大手筆採用名牌廚具。（盧金足攝）

74號快速道路沿線，及即將全線通車的捷運綠線已成建案主流，年底房市進入傳統購屋旺季，不少剛性需求買家陸續出籠賞屋、下訂，買氣可望延續至農曆年前，其中屬於首購主戰場北屯區，由聚富建設推出的「聚富好好」建案主打中小坪數，總價範圍588萬至758萬的景觀宅，吸引很多首購年輕族群。

台中市近幾年來，交通建設與重大投資帶旺台中北屯，其中被位在北屯的捷運G4站與紅線松竹雙軌腹地的建案，加上鄰近大買家及一點利市場等商圈機能，提供多元生活機能也帶來更多就業機會，助攻區域房市銷售。

「聚富好好」專案經理程軍睿指出，目前大北屯地區推案量逾六十個建案，房市熱區即看好北屯榮景，北屯受惠政府、企業政策利多及投資案持續挹注，區域完銷個案頻傳，明顯感受到房市買氣，建商推案愈趨積極，目前電梯住宅大樓以2至3房居多。

「聚富好好」建案地段優勢，成為市場上熱銷的產品，其中

，74號快速道為大台中注入動能，日前全線通車的台鐵高架化、預計年底試營運的捷運綠線及COSTCO捷運機廠二店等眾多計畫持續進行，北屯區以人口移入的增加數據，生活圈佳是吸引力之一。

程軍睿指出「聚富好好」鄰近鐵路高架綠廊道與低密度重畫區，還有大買家、一點利市場、興安路商圈及G4雙捷生活圈

，特別規畫前庭退縮的友善建築，及半露天渡假中庭、生活講堂及健身房等兼具時尚與機能的質感公設，打造親子共居最適宅。

北屯成移居人口首選，房市動能強勁，尤其近年來全民健身運動趨勢提升，台中市政府加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，北屯區就包辦三座以上大型運動場館，成為移居民眾購屋首選區。

台中市蟬聯4年六都移居城市之冠，目前人口數為全國第二大城，去年淨移入人口數達1萬2000人，而北屯區更是年年淨移入逾3000人口，挾著人口紅利與交通建設到位成為房市一級戰區，加上運動休憩空間規畫完善、公園綠地遍布及低密度開發，人口流動也使得購屋需求大增，促進區域房市穩定成長。

聚富建設在繼「聚富采采」百分之百完銷後，於北屯大買家與雙捷運，推出2房3房暖心宅「聚富好好」，發揮坪效功能

，強調兩房都可配置雙人床空間，在北屯區中小坪數的市場受青睞。

(中時 )

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