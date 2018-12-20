甩不開存款話題！陳思宇強調負債有867萬

代表「柯家軍」參選北市立委補選的陳思宇20日被問到政二代話題，她主動提起雖然有890萬存款，但負債也有867萬。（張立勳攝）

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台北市士林、大同立委補選，代表「柯家軍」的參選人陳思宇20日以北市觀傳局長身分，出面向中央抗議暖冬旅遊補助排除北市，不過話題仍甩不開存款與政二代，陳思宇表示，只要努力做好事情，從不覺得政二代是包袱，她雖然坦言有890萬存款，但也強調負債有867萬，她希望透過自己、身邊朋友告訴大家她是一個怎麼樣的人。

立委補選將在明年1月27日投票，除了陳思宇，藍綠也分別推派北市議員陳炳甫、何志偉參選。

由於不斷有人質疑陳思宇利用公家資源打選戰，陳思宇今表示，最近晚上在外跑行程，很多大哥、大姊很為她心急，怎麼不趕快出來跑行程，因為她對自己的期許是有始有終，一直到今天仍在為市政努力，24日前完成所有局長業務交接，所有正式選舉活動25日開始，她期待、相信和希望獲得所有民眾支持與認同。

面對爸爸、北市議員陳建銘護女稱陳思宇是「正二代」，不是「政二代」，會不會覺得政二代成為包袱？陳思宇說，從不覺得政二代是包袱，只要努力做好她的事情，現在還有一個滿有趣的事，Google陳思宇可看到所有資料，包括她的財產有890萬存款、負債867萬，「我是一個怎麼樣的人，我也希望透過我自己，透過我身邊的朋友告訴大家，會是比較清楚的」。

外界認為陳思宇家族背景帶給她經驗或未來能提供更好服務，陳思宇則強調，不只是家族，在市府4年磨練，從早上7時30分到晚上沒有固定下班時間，甚至接下燈節重責大任，都是非常好的行政經驗累積，她可以做的是挑起擔子繼續往前走的人，而不是在旁邊只問別人可不可以挑起擔子，會全力以赴，也希望大家看到她的努力。

是否擔心拖累爸爸？陳思宇則說，她要再次感謝爸爸，從小在一個充滿愛的家庭長大，加上市府和之前的歷練，讓她很常在困境中成長和心情的調適，最近確實在心情調適上有一些準備，很謝謝所有在身邊鼓勵她的人，會繼續努力。

(中時 )

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