北市2019跨年晚會 交通管制暨疏運措施出爐

2018年12月20日 11:32 中時 林縉明

「臺北最HIGH新年城-2019跨年晚會」將於12月31日晚間7點起至翌日凌晨1時舉行，北市交通局今公布3階段交通維持暨管制計畫，除維持去年加開3線離場接駁車、台北捷運連續42小時營運，市府轉運站31日晚間7時起實施人潮只出不進管制，原客運路線移往周邊站外上下課，部分路線移往南港轉運站；此外，桃園捷運首度加入24小時營運不打烊，協助疏散跨年人潮。

2019台北跨年晚會配合舞台搭設3階段交通管制措施如下；

(一)第一階段(12月25日12-22時)：管制區域為市府路（松壽至松高路）東側五車道封閉。

(二)第二階段（12月25日22時-12月27日24時）：管制區域為市府路(松壽至松高路)東側五車道封閉、加上新仁愛路全線封閉。

(三)第三階段（12月28日0時-1月2日6時） ：管制區域為市府路(松壽至松高路)全線封閉、新仁愛路全線封閉。

交通疏運部分，台北捷運連續42小時營運不打烊，台北捷運公司預估，今年輸運人潮約與往年260萬人次相似；值得一提的是，桃園捷運也24小時營運，另外，交通局觀察發現，許多國外遊客參加完跨年晚會後直奔桃園機場搭機返國，交通局已協調客運業者機動加班。

交通局長陳學台表示，今年疏運計畫除增加桃園捷運，市府轉運站部分國道客運移轉到南港轉運站，行經市府周邊公車路線延駛至2點收班，預計元旦凌晨2時前可以完成人潮疏運，凌晨3時前解除交通管制。

(中時 )