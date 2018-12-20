斐儷珠寶50周年慶 5折特惠感恩回餽

2018年12月20日 11:31 中時 陶福媛

斐儷珠寶舉辦年終回餽特賣會，10.43克拉錫蘭藍寶剛玉戒指，特惠價151萬5000元。（斐儷珠寶提供）

斐儷珠寶舉辦年終回餽特賣會，16.35克拉緬甸未燒紫紅尖晶石戒指，特惠價90萬元。（斐儷珠寶提供）

斐儷珠寶舉辦年終回餽特賣會，10.33克拉未燒藍寶星石戒指，特惠價27萬元。（斐儷珠寶提供）

斐儷珠寶舉辦年終回餽特賣會，蛋白石蝴蝶胸針，特惠價25萬元。（斐儷珠寶提供）

台灣珠寶界的老字號品牌斐儷珠寶 (FERRI JEWELRY)今年歡慶五十周年慶，為了回餽主顧客VIP半世紀以來的支持，於即日起於斐儷珠寶晶華店舉辦年終感恩特賣會，珠寶作品全面以5折優惠價出清，活動只到31日。

斐儷珠寶創於1967年，在早期台灣還沒有國際珠寶品牌進駐的年代，斐儷珠寶以出眾的鑲嵌設計、極致品味和尊榮服務，贏得台灣頂級客戶的信賴，斐儷珠寶更兩度獲得Diamonds International Awards鑽石設計比賽大獎殊榮，證明在珠寶設計和鑲嵌工藝上的實力，不僅已與國際一線珠寶品牌等齊，甚至連國際品牌都難以媲美。

隨著台灣珠寶市場逐漸國際化，斐儷珠寶跳脫傳統珠寶店的模式，以集團經營的方式代理國際精品，以神準的眼光引進頂級名表Richard Mille、精品手機Vertu和全球前三大珠寶品牌之一的Pandora等，且做得有聲有色。

近來，斐儷更與以色列鑽石平台Diamond Bank鑽石銀行合作，透過網路平台讓鑽石珠寶的交易價格公開化，讓消費者可以用更合理的價格買到高CP值的珠寶，每件寶石附有身份證明和交易紀錄，在珠寶業界掀起革命，如今斐儷更推出限時5折優惠價，據悉這兩天已有消費者聞訊提前來「掃貨」。

斐儷五十周年慶活動

時間：即起至12月31日止

地點：台北晶華酒店1F（台北市中山北路二段39巷3號）

預約鑑賞電話：(02)2522-1939

(中時 )