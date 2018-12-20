帶狀皰疹長臉上 正妹女大生痛到睡不著

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩（右）幫患者檢查皰疹情況。（林欣儀攝）

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年僅21歲的吳姓正妹女大生因準備期末社團成果展，連續數天沒日沒夜練習，日前發現左側臉頰、頸部及前胸嚴重抽痛，吃止痛藥也無法緩解，之後更長出一串串水泡，嚇得她不敢出門見人，就醫檢查為大面積帶狀皰疹，所幸經2周治療後，終於又「有臉見人了」。

吳女告訴醫師，為了社團畢業發表的演出，已經連續近一個月沒日沒夜練習，原本想說再撐一陣子就好，半月前卻感覺左側臉頰、左頸及左胸都有「像是被燒灼、電擊般的疼痛」，原本以為是太累導致，但之後又長出水泡，別說出門、連照鏡子都難過。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩指出，吳女就醫時臉、頸、胸都有水泡，診斷為帶狀皰疹，經給予抗病毒藥物、抗神經痛藥物治療2周，水泡已經乾扁、患部也不痛了。

張為碩表示，帶狀皰疹是水痘帶狀皰疹病毒引起，通常幼時感染水痘後，病毒會潛伏在人體神經節，若感冒、勞累或熬夜後免疫系統低落，就可能活化病毒、引發帶狀皰疹，此病症初期症狀為疼痛、不易診斷，通常要出現叢集狀水泡才較易確診。

張為碩強調，帶狀皰疹中的水皰含有病毒，可能會造成接觸傳染，若水泡破掉，則可能留下疤痕，政府今年12月起降低口服抗病毒藥物的給付門檻，對此病症治療更有幫助。

(中時 )

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