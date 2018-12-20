新書提九月政爭 馬英九稱和王金平沒想像中爭鬥

2018年12月20日 11:49 中時 杜宜諳 、中時電子報 謝雅柔 、中時電子報

前總統馬英九（見圖）20日出席《八年執政 回憶錄》新書發表記者會。（杜宜諳攝）

前總統馬英九今發表新書「八年執政回憶錄」，對於書中談及與立法院前院長王金平一起經歷的「九月政爭」，他也重申他們之間沒有想像中那麼爭鬥，只是事情若不處理不能服眾。此外，他提及最遺憾痛心的是太陽花學運把好不容易簽署的《兩岸服貿協議》冷凍至今，更針對江宜樺日前到台大演講被抗議一事直言「對得起台灣人嗎？」

馬英九提及太陽花學運既然是學運，總要有個目的，也就是說他們即使離開現場，也應該希望以後能夠實現，但是他們當時說希望趕快通過制定《兩岸協議監督條例》，民進黨上任後卻什麼都不做，服貿擺在那邊動也不動，這就是為什麼他說太陽花學運把台灣害慘、害死了。

他說當時中共正在推動十二個五年計畫，服務業是重點，而當時台灣的服務業是超過大陸的，服貿若通過，台灣服務業可以有很大的發展，但是這機會一去不復返，台灣不是沒機會，後來華盛頓郵報的社論標題寫「台灣自甘落後」，「我作為總統看到這種社論我多難過，老外都看得出來，我們在幹嘛？看到他們這次又來對江宜樺嗆聲，不准他寫黑板，世界上有這樣的人嗎？對得起台灣人嗎？」

至於新三不政策，馬說那是學者講的，他原本是不統不獨不武，不排斥統一、不支持台獨、不使用武力。他是說任內不跟大陸談兩岸統一。他說國家統一是憲法原有的目標，但沒有訂時間表也沒有說明條件。他說說不排斥是說有可能，但他覺得要再適當的條件跟時間才能做，條件就是手段要是和平、過程是民主的，時間就要台灣人民都接受，對台灣來說最大好處是維持現狀，條件好也不是不能談。

馬英九也被問及「九月政爭」會不會造成王金平不悅？馬英九認為，他是依法行政。他說書中有一部分專門寫他，當時王被說藍皮綠骨，他還幫他澄清。當初homestay也曾去過王的表哥家，「我們沒有想像中那麼爭鬥，只是那個事情我不處理不能服眾」。

(中時 )