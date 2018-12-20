台中願景館23日開館，邀民眾迎耶誕、認識台中

2018年12月20日 11:52 中時 盧金足

Make a wish！台中願景館12／23開館，邀民眾迎耶誕、認識台中。（圖／台中市府提供）

盧金足／台中報導

台灣大道市政大樓惠中樓1樓的台中願景館，平時開館時間為周一至周五，適逢耶誕節將到來，12月23日星期日上午10時至下午4時特別開館，推出趣味小遊戲，並贈送聖誕小禮物給參觀民眾，服務台還有小卡讓大家寫下對台中的期許及2019新年願望，歡迎踴躍參加。

市府新聞局表示，台中願景館是市府團隊的精心傑作，整合影、音、圖，透過3D立體空拍視角與5D動態懸吊座椅、還有AR、VR體驗及光雕展示等，運用智慧敘事的創新方式呈現城市之美。

台中願景館內的5D劇場，平時需要團體預約才可搭乘，12月23日當天特別開放民眾現場排隊，只要身高滿120公分、身體健康無心血管疾病者，就可排隊搭乘，每半小時撥放1場。

此外，當天館內也準備耶誕小禮要送給前來參觀的民眾，只要專心聆聽導覽、並在離開前到服務台接受志工的挑戰，即可獲得耶誕小禮1份(1人1份)，數量有限，想要來挑戰的民眾動作要快避免向隅。

新聞局指出，台中願景館規劃「願景」、「歷史」、「城事

」、「生活」4大主題區，翻轉過往傳統簡報、一般影片介紹

，運用智慧敘事的創新方式呈現城市風貌；展館也打破空間限制，融合設計美學、科技藝術、產業觀光等跨領域知識，以多媒體互動設計，提供流暢的動線與沉浸式體驗，讓民眾深入了解台中的過去與未來。

(中時 )