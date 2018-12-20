NBA》26顆三分球！火箭改寫史上單場最多三分紀錄

哈登憤怒跟裁判抗議尺度。(美聯社)

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中時電子報

火箭真的重新找回上季那種強大進攻球風了！面對近況低迷的巫師，火箭20日在自家主場豐田中心投進26顆三分球，一舉改寫NBA史上單場投進最多三分球紀錄，最終136比118痛宰巫師，除取5連勝，西區排名也升到第7。

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從比賽一開始，火箭就用兇猛三分外線狂轟巫師，也始終保持兩位數領先優勢，儘管打到末節提前進入垃圾時間，火箭的三分砲火仍未停歇，更靠卡特威廉斯最後30.3秒的三分命中，成功打破聯盟原本的單場投進25顆三分球紀錄。

火箭最後三分球投55中26，打破原本由騎士保持的單場投進25顆三分球紀錄，這項紀錄是在去年3月4日騎士與老鷹之戰創下，當時騎士三分球投46中25，火箭原本的單場投進最多三分球紀錄是24顆，是在2016年12月17日創下。

火箭20日投進最多三分球的人，是投進6顆三分球的「大鬍子」哈登，他拿全場最高35分，外加9助攻、3籃板，保羅也有21分、8助攻，卡培拉20分、12籃板，光是火箭先發陣容，就已投進18顆三分球，反觀巫師全隊僅10顆。

(中時電子報)

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