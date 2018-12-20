遠雄等弊案開庭 趙藤雄強調沒有掏空一毛錢

被控涉及掏空遠雄人壽等案的趙藤雄(前右一)，出庭否認涉及不法，檢方起訴不是事實。(王己由攝)

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遠雄企業團董事長趙藤雄，被控涉及掏空遠雄人壽、行賄等案，去年遭檢方起訴。台北地方法院今(20)日開庭審理，趙藤雄否認不法，強調絕對沒有掏空遠雄公司一毛錢，或對遠雄建設背信，同仁所做的都是合法。

台北地檢署偵辦遠雄掏空、行賄5大弊案，去年依貪汙、違反證交法特別背信等罪，起訴趙藤雄及兒子趙文嘉、趙信清；前財政部長李述德、新北市議員周勝考、前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏共31人。原本在押的趙藤雄移送台北地院審理後，法官認為趙雖否認犯罪，但犯罪嫌疑重大，惟沒有羈押必要，諭知破紀錄的5億5000萬天價保金交保，打破朱國榮和何壽川的4億保金紀錄。

北院今(20)日上午開庭，趙藤雄庭訊中說，遠雄營造本來可以承包遠雄人壽全部工程，但總管理處同仁告訴他，因為相關法令已修正，有一些額度的限制，為了符合法令規定，他交代要找適當的營造廠委外承攬，但同時要考慮到遠雄的品牌、品質及客戶生命財產安全的保障，這個出發點絕對是善意且負責的，對股東、客戶保戶及員工都是好事，並有助於公司的永續經營，沒有任何不法的意圖。

趙藤雄還說，遠雄同仁都是專業且有經驗，也認為與外部營造廠與遠雄人壽的合作模式，不僅符合法令規定，且能確保遠雄一貫的高品質。遠雄人壽給付外部營造廠的價格，跟以前發包給遠遠雄營造的價格比起來，也沒有偏高或異常，「我相信，我和我的同仁都沒有違法」。

趙藤雄最後說，外部營造廠向遠雄人壽所收的工程款，沒有一分一毫進入他的口袋，有關指控他掏空一事，或起訴書所稱的特別背信，絕對不是事實。

(中時 )

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