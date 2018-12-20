2018為何贏？王金平：因為黨中央少管地方

2018年12月20日 12:07 中時 朱真楷

被外界視為有志角逐2020總統的國民黨立委王金平，在2018大選結束後，首度對國民黨的選情發表看法。他說，這次國民黨能獲得席次上的成長，其中第一個原因，就是「選舉期間中央少管地方，讓地方因地制宜」；但他強調，這次選舉是民進黨輸，不是國民黨贏；因為，人民是對民進黨感到不信任，不是對國民黨信任。

對於國民黨能在2018選舉獲得席次上的勝利，王金平說，大概可歸咎於幾個原因，第一，選舉期間中央少管地方，讓地方因地制宜，讓各地方情況不一樣，掌握各地情勢去結合相關民眾，做出能夠大力支持的效果出來。

王金平說，第二，這次國民黨很團結的，不像以前有一些不太合作，而且相互有禁忌與拉扯的地方。

王金平接著說，國民黨這次又能抓住民進黨施政惹來的民怨，把民怨爆發出來。當然，民進黨會失敗，主要是因為施政沒有了解民間痛苦在哪，沒有了解民間生活很困苦了，結果政府卻還在多做那些讓大家認為違憲、違法的政策，因而招致更多民怨。他說，蔡政府的政策雖然是有大方向，但是許多事都是過之猶如不及。

其次，王金平也說，年金改革招致民怨，當中也引起大家對於未來生活的恐慌，也認為改革不太公平。同時，一例一休的修法，讓民眾要加班也無法加班，一個家庭一個人加班費少了1、2萬塊，一對夫妻就3、4萬塊，但這些都是生活的必需經費。他說，種種因素因而讓「反對民進黨」變成最大黨。

(中時 )