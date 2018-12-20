不顧陸方反對 川普簽署「西藏旅行對等法」

2018年12月20日 13:11 中時 藍孝威

據白宮官網消息，當地時間19日，美國總統川普簽署了「西藏旅行對等法」，使之正式成為法律。該法旨在針對大陸「限制」包括美國人在內的外國人進入西藏而作出「反擊」，要求陸方允許美國記者、外交官和遊客不受限制地前往西藏。

「西藏旅行對等法」在由川普簽署成為法律後，要求國務卿在90天內評估美國公民進入西藏的程度，並向國會提交一份報告，明確指出阻止美國人進入西藏的大陸官員。國務卿將根據這項法律禁止這些大陸官員獲取進入美國的簽證。

該法案由美國眾議員麥戈文和霍格仁今年6月在眾議院發起，參議院14名共同發起人包括議員盧比奧等。今年9月，該法案已在眾議院獲得通過，參議院於12月11日通過，後送至白宮，如今在川普的簽署後正式生效。

中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒此前曾發文抨擊，稱通過國內法來處理國際外交事務，是美國的一大「偏好」。這本質上是對以主權平等為原則的國際法的粗暴踐踏。

日前大陸外交部發言人陸慷在記者會上曾就此事進行回應，稱美國國會通過的有關法案罔顧事實，粗暴干涉大陸內政，違反國際關係基本准則，陸方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

陸慷指出，西藏事務純屬大陸內政，不容其他國家干涉。外國人員進入西藏，可通過正常管道辦理。每年都有大量中外人士到西藏訪問、旅遊和經商。2015年以來僅美國訪藏人員就將近4萬人次，其中美國會眾院少數黨領袖、參議員等多批團組都曾訪藏。美國會法案對陸方的指責完全站不住腳，大陸政府和人民絕不能接受。

(中時 )