不顧陸方反對 川普簽署「西藏旅行對等法」

友善列印
中時

據白宮官網消息，當地時間19日，美國總統川普簽署了「西藏旅行對等法」，使之正式成為法律。該法旨在針對大陸「限制」包括美國人在內的外國人進入西藏而作出「反擊」，要求陸方允許美國記者、外交官和遊客不受限制地前往西藏。

「西藏旅行對等法」在由川普簽署成為法律後，要求國務卿在90天內評估美國公民進入西藏的程度，並向國會提交一份報告，明確指出阻止美國人進入西藏的大陸官員。國務卿將根據這項法律禁止這些大陸官員獲取進入美國的簽證。

該法案由美國眾議員麥戈文和霍格仁今年6月在眾議院發起，參議院14名共同發起人包括議員盧比奧等。今年9月，該法案已在眾議院獲得通過，參議院於12月11日通過，後送至白宮，如今在川普的簽署後正式生效。

中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒此前曾發文抨擊，稱通過國內法來處理國際外交事務，是美國的一大「偏好」。這本質上是對以主權平等為原則的國際法的粗暴踐踏。

日前大陸外交部發言人陸慷在記者會上曾就此事進行回應，稱美國國會通過的有關法案罔顧事實，粗暴干涉大陸內政，違反國際關係基本准則，陸方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

陸慷指出，西藏事務純屬大陸內政，不容其他國家干涉。外國人員進入西藏，可通過正常管道辦理。每年都有大量中外人士到西藏訪問、旅遊和經商。2015年以來僅美國訪藏人員就將近4萬人次，其中美國會眾院少數黨領袖、參議員等多批團組都曾訪藏。美國會法案對陸方的指責完全站不住腳，大陸政府和人民絕不能接受。

(中時 )

影》謎樣生物名叫「川普」 背後… 中美世貿閉門交火 互斥「破壞多…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。