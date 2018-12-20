台大校園沒人管！ 游淑慧：為大學導師江宜樺感到憤怒

2018年12月20日 11:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

前行政院長江宜樺去台大演講，遭大批學生闖入教室關燈丟宣傳單，演出一場太陽花2.0版的抗議，被迫中止演講而狼狽離去。對此，新科北市議員游淑慧說，我為大學導師江宜樺感到憤怒！系學會的學弟妹抱屈！如果台大有校長，還會發生這種讓人氣憤的事嗎？

游淑慧今在臉書上表示，她和江院長辦公室聯繫了解，大家都十分肯定這次主辦單位同學及幹部的認真，希望外界在究責時，不要波及無辜！

游淑慧畢業自台大政治系，選前曾大學恩師江宜樺站台，而這也是江宜樺離開行政院長職務，最具政治味的選舉場子。也因此，江宜樺昨日遭太陽花學生包圍一事，她感到憤怒與不捨。

游淑慧認為，如果今天台大有校長，還會發生這種讓人氣憤的事嗎？面對這群抗議的學生，不論來文的或武的，台大有校長絕對可以避免這樣的事情發生。

根據《台大組織章程》第59條「除本大學駐衛警察外，軍、警未經校長委請或同意，不得進入校園，但追捕現行犯者，不在此限。」，顯示關於是否放行警察進入台大校園維持治安，乃是校長職權。

游淑慧指出，如果台大有校長，至少可以准許警察進入校園，維護治安，保證當天江宜樺的人身安全與聽演講學生的權益。「只要台大一天沒有校長，台大校園就一天沒有人管，民進黨就可以繼續肆無忌憚的在校園培養綠衛兵勢力。」游淑慧難過的說，當政治介入每一個領域，每一個人都可能成為受害者！

網友對此表達看法，「妳是應該為那些學弟妹抱屈，妳更應該替那姓學弟妹叫陣，叫這群妖魔出來面對！」、「台大對鬧場的連譴責都不敢」、「裝睡的人叫不醒」、「臺灣大學堪稱第一學府 竟然無法傳授孩子 客觀正向的人格 將來必成社會亂源」。

(中時電子報)