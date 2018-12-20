「蝴蝶財神」駕臨　大樂透1億元頭獎79天沒人領

基隆市義二路「鋐昌投注站」老闆黃嘉榮說，10月2日有隻黑色大蝴蝶在牆壁上待了一整天都不走，豈料當晚就開出1億元頭獎，讓他直呼是「財神來了！」（張穎齊攝）

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黑色大蝴蝶就停在燈管下方牆壁上，從中午待到晚上8點才飛走，豈料老闆晚上9點就接到有人在這裡中1億元頭獎的通知。（張穎齊攝）
基隆市義二路「鋐昌投注站」老闆黃嘉榮講述黑色大蝴蝶停在他店裡的過程，直呼是「財神來了！」。（張穎齊攝）
基隆市義二路「鋐昌投注站」10月2日開出1億元頭獎，至今已過79天，中獎者仍未領取，台灣彩券公司總經理蔡國基（中）今（20）日到場舉行「緊急動員尋人」活動。（張穎齊攝）
基隆市義二路「鋐昌投注站」10月2日開出1億元頭獎，至今已過79天，中獎者仍未領取，台灣彩券公司總經理蔡國基（右上）今（20）日到場舉行「緊急動員尋人」車隊活動。（張穎齊攝）
基隆市義二路「鋐昌投注站」10月2日開出1億元頭獎，至今已過79天，中獎者仍未領取，民眾紛紛慕名前來試手氣。（張穎齊攝）
基隆市義二路「鋐昌投注站」10月2日開出1億元頭獎，至今已過79天，中獎者仍未領取。（張穎齊攝）
基隆市義二路「鋐昌投注站」10月2日有隻黑色大蝴蝶在牆壁上待了一整天都不走，豈料當晚就開出1億元頭獎，讓業者直呼是「財神來了！」，圖為示意圖，非當事蝴蝶。（中時資料照／陳里維提供）

大樂透1億元頭獎彩金10月2日在基隆市的「鋐昌投注站」開出，一注獨得，但時至今日已過79天，中獎人卻遲未領獎，眼看最後領獎日在明年1月2日截止，台灣彩券公司今（20）到場舉辦「緊急動員尋人」活動，希望盡速找到幸運兒。此外，投注站業者也透露，開出頭獎當天有隻「黑色大蝴蝶」揮之不去，現在應驗了是「財神降臨！」

台彩表示，1億元頭獎10月2日開出後，至今已過79天，最後領獎期限是明年1月2日，由於只剩下8個工作日，為了尋找這位中獎人，台彩今日前往鋐昌投注站舉辦「尋找大樂透億元頭獎中獎人」活動，同時也為了增加買氣，在現場發送100份大紅包。

台彩總經理蔡國基表示，中獎人應是大樂透資深彩迷，這張中獎彩券共投注2組號碼，用「7連碰」的方式各用7個自選號碼進行包牌，全部打在同一張，總投注金額為700元，結果竟中了1個頭獎獨得1億元以及6個三獎（三獎每注3萬6103元），總計中了 1億21萬6618元。

「開出頭獎當天有隻黑色大蝴蝶停了一整天！」鋐昌投注站老闆黃嘉榮表示，10月2日當天，他上午9時開門做生意，到了中午12時有隻黑色大蝴蝶飛進店裡，就一直停在牆壁上，他趕了蝴蝶3次，這隻蝴蝶就是不肯走，讓他十分納悶。

黃嘉榮說，這隻蝴蝶一待就待了8個小時，途中還有跟著他，直到晚上8時才飛走，豈料才過1小時、晚上9時，他就接到台彩打電話告知有頭獎落在他點的店，讓他發覺那隻蝴蝶可能就是暗示「財神來了！」直呼不可思議。

活動現場，台彩也特地在投注站陳設心願牆，讓民眾許下中頭獎的心願，許多民眾紛紛寫下「做善事」、「買房子」等願望，氣氛熱鬧非凡。

(中時 )

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