女星大陸買新車開心轉恐懼 驚吐：那些人都巴不得我死

2018年12月20日 11:52 中時電子報 吳品瑤

生活、工作重心都轉移至中國大陸的女團「F4」前成員劉樂妍，經常大方表達自己的國族意識，甚至反過來批評家鄉台灣，日前不僅力挺韓國瑜，還挺吳寶春，讓人聯想到「台獨剋星」黃安，因此有「女版黃安」封號，然天不怕地不怕的她，最近卻發生讓她嚇瘋的事情，買車本是一件開心的事，卻因為一個動作，轉變成驚懼！

劉樂妍到了北京某知名汽車維修保養旗艦店，決心把這一整年來對愛車造成的碰撞全都修好，感念地說自己不是個很大的明星，但店裡的人都對她很好，除了幫她把車整理得像全新一樣，還幫貼她在網路上買的車貼，讓劉樂妍相當感動，不僅如此，「最最最讓我受寵若驚的就是，居然把我來做保養這件事情發成了新聞，寫在了微信公眾號。其實我真的好開心，好榮幸！ ！真的很榮幸！」，但開心沒多久，此事卻成了夢靨。

劉樂妍「真金白銀」買的愛車進廠大美容，車商還把她的來訪做成新聞發布在微信公眾號，表示重視，只是當劉樂妍一看，喝在嘴裡的水直接噴了出來，因為車商發了報導卻沒幫她的車牌打馬賽克，讓劉樂妍超驚慌，反省：「可能是他們也太興奮了，我們都太興奮了。拍了照回去就馬上發新聞發公眾號」，她瞬間在心裡吶喊「完了」，因為自己到中國大陸發展2年，「得罪的都是些演藝圈的人渣，都是一些陰暗齷齪的小人，…這些人渣都巴不得我死」。

劉樂妍車牌曝光，她雖焦急但仍趕快鎮定下來，安慰自己沒事的「我再加點意外險就好了」，一方面著手聯絡車商，看能不能把新聞照片的車牌補上馬賽克，所幸車商早發現她車牌忘了遮，已經緊急做了處理，劉樂妍得知後才放下心中一塊大石，也讓人直呼膽大如她，難得也有嚇瘋的時候。

(中時電子報)