《全台最速報》雙城論壇 周重申兩岸一家親 柯提５互相

2018年12月20日 11:55 中時電子報 綜合報導

◎雙城論壇 周重申兩岸一家親 柯提５互相

2018台北－上海雙城論壇主論壇、分論壇今登場，上海市常務副市長周波多次重申「兩岸一家親」，台北市長柯文哲則未如昨晚晚宴時提到兩岸一家親，但他仍提及自己的「五個互相」理念，強調兩岸交流超過30年，交流既深且廣，已經密不可分，只要雙方存有善意、秉持同理心，一定可以共存共榮；他也說，應以對話代替對抗，這是他之所以提出五個互相，盼減少不必要誤會，這也是雙城論壇的意義。

◎暖冬遊獨漏三市惹議 立委：交部答應納桃市

交通部觀光局日前公佈擴大暖冬遊補助，因方案獨漏台北、桃園、新竹三市引發業者反彈，立委鄭寶清今（20）日擬在立法院交通委員會上提案，要求觀光局將全台都納入方案。鄭寶清表示，桃園市在今年上半年的住房率早已掉至48.6％。據了解，交通部確定會將桃園市納入，而台北、新竹兩市則還待討論。

◎嘉義準縣市長翁章梁 黃敏惠 共捐百萬助建失智家園

全國首座失智症複合式社區型照顧家園「聖仁家園」20日動土，準嘉義市長黃敏惠、準嘉義縣長翁章梁共同捐贈100萬助建家園，2人當選後首次碰面，一同捐款，並宣布這是象徵縣、市邁向攜手合作的第一步。

◎台中驚傳卡式爐氣爆 年輕情侶遭炸傷送醫

台中市烏日區驚傳卡式瓦斯爐氣爆！20日上午8時許，住在中華路一棟大樓4樓的古姓女子疑似使用卡式爐烹煮東西，卻沒發現瓦斯正在漏氣，而其廖姓男友在旁邊抽菸，引發氣爆，兩人皆受輕傷送醫，目前沒有生命危險。

(中時電子報)