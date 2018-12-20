台中女力崛起 鍾經新連任第14屆中華民國畫廊協會理事長

2018年12月20日 11:58 中時 馮惠宜

社團法人中華民國畫廊協會第十四屆第一次會員大會於18日舉行，並順利於當晚完成兩年一次的理事長與理監事改選。第14屆理事長由大象藝術空間館負責人鍾經新再次當選連任，她不但是台中藝廊經營者出生的理事長，同時也是畫廊協會有史以來首度連任的理事長。

連任順利後，鍾經新強調目前應該是一個大團結的時代，團結才能產生大力量，期待新的一屆理監事能夠為畫協開創新的局面。鍾經新在政見當中特別希望強化藝博會的組織與競爭力，推動 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會執行委員會成為畫廊協會常設的專業組織，回應外界對於台北國際藝術博覽會執行團隊的期盼與要求。

台北國際藝術博覽會作為國內藝術產業平台，扶植國內畫廊，建立收藏對話與國際合作網絡的定位不變。另外，推動「台灣藏家聯誼會」的運作，作為 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會藏家服務的平台，深化合作項目，以提高 ART TAIPEI 的實質效益，並廣結國際藏家關係網。

還有在健全藝術產業的生態鏈結構方面，推動公立美術館舍在 ART TAIPEI 現場進行典藏品的審議，以提升 ART TAIPEI 參展作品之水平。另一方面，強化協會鑑定鑑價委員會的功能，以進一步推動相關金融法規的鬆綁，提高藝術市場的資金動能；並推動藝術品移轉稅務的檢討與改革，提高台灣藝術市場的國際競爭力與吸引力。

(中時 )