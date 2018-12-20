台中女力崛起 鍾經新連任第14屆中華民國畫廊協會理事長

大象藝術空間館負責人鍾經新榮任中華民國畫廊協會第十四屆理事長，她不但是台中藝廊經營者出生的理事長，同時也是畫廊協會有史以來首度連任的理事長。（馮惠宜攝）

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社團法人中華民國畫廊協會第十四屆第一次會員大會於18日舉行，並順利於當晚完成兩年一次的理事長與理監事改選。第14屆理事長由大象藝術空間館負責人鍾經新再次當選連任，她不但是台中藝廊經營者出生的理事長，同時也是畫廊協會有史以來首度連任的理事長。

連任順利後，鍾經新強調目前應該是一個大團結的時代，團結才能產生大力量，期待新的一屆理監事能夠為畫協開創新的局面。鍾經新在政見當中特別希望強化藝博會的組織與競爭力，推動 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會執行委員會成為畫廊協會常設的專業組織，回應外界對於台北國際藝術博覽會執行團隊的期盼與要求。

台北國際藝術博覽會作為國內藝術產業平台，扶植國內畫廊，建立收藏對話與國際合作網絡的定位不變。另外，推動「台灣藏家聯誼會」的運作，作為 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會藏家服務的平台，深化合作項目，以提高 ART TAIPEI 的實質效益，並廣結國際藏家關係網。

還有在健全藝術產業的生態鏈結構方面，推動公立美術館舍在 ART TAIPEI 現場進行典藏品的審議，以提升 ART TAIPEI 參展作品之水平。另一方面，強化協會鑑定鑑價委員會的功能，以進一步推動相關金融法規的鬆綁，提高藝術市場的資金動能；並推動藝術品移轉稅務的檢討與改革，提高台灣藝術市場的國際競爭力與吸引力。

(中時 )

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