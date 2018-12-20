國健署統計 新手爸媽最常問「母乳可以放多久？」

2018年12月20日 11:57 中時 魏怡嘉

餵母乳好處多，但新手爸媽對於餵母乳不免有許多疑問，國健署統計發現，新手爸媽媽最常問「母奶可以儲放的時間？」國健署官員說，擠出的奶水隔餐餵食於室溫25度C以下不必冷藏儲存，放置有冰寶的攜帶式冰桶可以保存24小時，置於冰箱冷藏層可以保存5天，獨立的冰箱冷凍層則可以保存3至6個月，要注意的是，解凍的母乳不可再冷凍，解凍後24小時剩餘的母乳不可給寶寶吃。

依國際實證研究，母乳能降低寶寶腸胃道感染、呼吸道感染及中耳炎的機會，也會減少兒童期糖尿病及過敏的機會，此外，婦女藉由母乳哺育，產後子宮可以恢復較快，且出血的機會較小，身材亦較快恢復，減少日後得到乳癌、卵巢癌及骨質疏鬆的機率。

國健署官員表示，為了關心孕產婦，國健署設置了孕產婦免付費關懷專線0800-870-870，（諧音：抱緊您，抱緊您），根據今年統計民眾來電內容，以諮詢母乳哺育相關問題最多，除了最常問到的是「母奶可以儲放的時間？」外，「生病時，如感冒、尿道炎、拉肚子時，乳汁中會有病菌嗎？還可以餵母奶嗎？」及「餵母奶可以漂眉、染燙髮嗎？」亦分居二、三名。

國健署官員解釋，生病時經由乳汁傳染疾病的機會非常少見，如愛滋病等，不過，多數的狀況在媽媽出現症狀之前，就可能就因為接觸以及飛沫傳染給寶寶了，如果持續哺乳，寶寶反而可以得到母親因為疾病所產生的抗體，可以減輕感染的症狀。但患有水痘的母親有新水泡出現時，或是肺結核患者在服藥兩周內，會經由直接接觸嬰兒造成傳染性，不宜直接哺乳。

另外，「餵母奶可以漂眉、染燙髮嗎？」國健署官員強調，沒有任何證據顯示哺乳媽媽使用染髮劑或燙髮劑對哺乳寶寶有影響，使用在頭皮上的用品就像使用在其他皮膚上的藥品一樣，吸收到體內的量很少，對哺乳寶寶的影響很少，如果媽媽的頭皮是健康以及完整的，比起頭皮有抓裂傷的媽媽，染髮劑吸收的量更少，但仍呼籲，哺乳媽媽燙髮或染髮，應選擇專業合格的美髮，並告訴美髮師您正在哺餵母乳，請美髮師盡可能不讓藥劑接觸頭皮。

(中時 )