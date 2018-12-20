雙城論壇今登場 上海、台北簽署3協議

2018年12月20日 12:08 工商 譚有勝

雙城論壇20日登場，台北市副市長鄧家基、上海副市長周波分別為雙城論壇開幕致詞。鄧家基重提「五個互相」，希望加強台北和上海合作發展。周波則表示，上海有將近1萬3台資企業，且未來有多個大型城市規劃計劃，可為台灣市民帶來更多機遇。雙方代表並在活動結束後簽署體育、電影、交流3項合作協議。

2018台北－上海雙城論壇主論壇、分論壇今登場，多達135位上海代表團、250位台北產官學人士出席。台北市副市長鄧家基在致詞時表示，台北和上海有很多共同點，他們共同經歷過康熙通知、二戰時期，但在很多方面也有不一樣的地方，如：普通話便有很大的不同，唯有透過交流，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，才能正向合作發展。

鄧家基指出，今年論壇的主題是循環經濟發展，但當前全球城市正面臨全球暖化、自然資源耗盡的問題。因此，他希望透過論壇核心主題，引入創新思維，讓商業模式在資源利用方面能更加有效率，達到永續發展的目標。

上海副市長周波則指出，過去雙城論壇，上海在在台北學到許多城市管理辦法，如：垃圾分類、市民服務熱線等。目前，上海已經有12,900多家台資企業，而今年首屆進口博覽會，有73家台企參加，顯見兩岸合作成果相當豐碩。自舉辦雙城論壇以來，兩市已開創一系列合作備忘錄，這些成果為兩市人民創造實實在在的福祉。

周波進一步說，上海近期正推動「2035城市總體規劃」，引領上海成為具有影響力的現代國際大都市，且在「長三角洲城市群」戰略下，大陸東部三省一市目前已經有2億人口、20兆元人民幣GDP、1億多中產階級人口，有廣闊的市場，對台灣市民來說是一個機遇，希望雙城論壇未來能有更廣泛的合作機會。

(工商 )