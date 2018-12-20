陸委會打臉韓國瑜 稱高雄擠爆是國旅非陸客

2018年12月20日 12:14 工商 彭媁琳

準高雄市長韓國瑜的競選政策是「人進得來、貨出得去」，近期高雄旅館訂房率快速提高，外傳是陸客湧入所致。但陸委會主委陳明通今日澄清：「不是陸客在選後大量來台，是我國國旅響應暖冬旅遊補助的結果。」

今日行政院院會新增一項臨時動議，關於陸客來台人數。陳明通在院會後記者會中指出，最近高雄很熱們，旅館訂不到，因為交通部推動暖冬旅遊補助政策帶來的效果，並不是以為陸客在選後大量來。包括團客和自由行的陸客，若平均待7到8天，平均每天在台灣有3萬多名陸客。

陳明通表示，陸客量9月平穩，10月1日飆高是因為他們有假期，假期過後又回歸常態，選前選後都是每天3萬多人左右。高雄訂不到旅館，是交通部提出的暖冬補助所造成，陸委會特別提出來說明。

交通部代理部長王國材表示，每年國旅達到1.83億人次，但9成國旅都是一日遊。暖冬旅遊補助實施以來，申請補助34.4萬個房間數，76.4萬人入住。最近推估，近兩個月平均住房率提高22%。其中，高雄多6.8萬個房間用量，14萬人入住。

王國材指出，高雄地區住房率去年約52%，今年提高到70%，陸客沒來，都是國旅來的，國旅人次是外國人的18倍，希望國旅留在台灣過夜，暖冬旅遊補助這是催化劑，不是解決方案，最重要是地方政府配合，拿出最好的觀光資源。

陳明通補充，高雄陸客進去的量沒有增加多少，依據觀光局數據，11月13日陸客團客到高雄有2107人，12月18日有2170人，並沒有增加多少。

(工商 )