為何挺韓國瑜辦三山？王金平：神明有指示

友善列印
中時

在2018協助韓國瑜辦理三山造勢的國民黨立委王金平，今天首度透露當初雙方人馬接觸的秘辛。王金平說，選前有位企業家找了韓國瑜一起到他家拜訪，在現場這位企業家就說「有得到神明指示，說如果韓國瑜要想當選，一定要來找王某某，所以就一起來了」。

王金平說，韓國瑜本身在國民黨提名前後，就經常跑台北進行空戰，在網路也有特殊的地方；在政論節目也提出很多的口號，像是「人進得來、貨出得去、高雄發大財」，簡單明瞭又能震撼人心，呼應了民眾不滿現狀的心，所以得到很多回應。後來又說「北漂」議題，引來更多年輕人的感動與回應，大家開始追著他跑。

王金平說，早期韓國瑜在空戰的時候，已經有相當的成果，所以其實在10月20幾號的時候，民調就開始顯示出交叉。他表示，韓國瑜就是在空戰方面開始認為有勝選希望後，又進一步來找他，因為大家都說他只有空戰、沒有陸軍，所以要來找他。

王金平接著透露，其實在選舉期間，韓國瑜到他家找他應該有5、6次以上，從早期商量議員怎麼提名、怎麼勸說誰選議員、能替韓國瑜的選舉幫哪些忙，這些事情事先其實都有先幫韓國瑜一點忙了。

王金平接著說，之後有個企業家找韓國瑜一起到他家，在現場就說自己有得到神明指示，「說如果韓國瑜要想當選一定要來找王某某，所以就一起來了」。

(中時 )

陸委會打臉韓國瑜 稱高雄擠爆是… 陳雲林抵台未發表未受訪 將赴海…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。