為何挺韓國瑜辦三山？王金平：神明有指示

2018年12月20日 12:10 中時 朱真楷

在2018協助韓國瑜辦理三山造勢的國民黨立委王金平，今天首度透露當初雙方人馬接觸的秘辛。王金平說，選前有位企業家找了韓國瑜一起到他家拜訪，在現場這位企業家就說「有得到神明指示，說如果韓國瑜要想當選，一定要來找王某某，所以就一起來了」。

王金平說，韓國瑜本身在國民黨提名前後，就經常跑台北進行空戰，在網路也有特殊的地方；在政論節目也提出很多的口號，像是「人進得來、貨出得去、高雄發大財」，簡單明瞭又能震撼人心，呼應了民眾不滿現狀的心，所以得到很多回應。後來又說「北漂」議題，引來更多年輕人的感動與回應，大家開始追著他跑。

王金平說，早期韓國瑜在空戰的時候，已經有相當的成果，所以其實在10月20幾號的時候，民調就開始顯示出交叉。他表示，韓國瑜就是在空戰方面開始認為有勝選希望後，又進一步來找他，因為大家都說他只有空戰、沒有陸軍，所以要來找他。

王金平接著透露，其實在選舉期間，韓國瑜到他家找他應該有5、6次以上，從早期商量議員怎麼提名、怎麼勸說誰選議員、能替韓國瑜的選舉幫哪些忙，這些事情事先其實都有先幫韓國瑜一點忙了。

王金平接著說，之後有個企業家找韓國瑜一起到他家，在現場就說自己有得到神明指示，「說如果韓國瑜要想當選一定要來找王某某，所以就一起來了」。

(中時 )