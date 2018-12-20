獨／吳奇隆要當爸了 攜劉詩詩現身台北

2018年12月20日 12:14 中時 洪秀瑛

夫婦倆在台北街頭被捕捉。（取自微博）

劉詩詩（左）今年10月出席活動時，孕肚已經非常明顯。取自微博

吳奇隆很喜歡小孩。取自微博

劉詩詩氣質優雅。取自微博

恭喜，劉詩詩懷孕啦！劉詩詩神隱近半年，推掉不少工作，懷孕消息甚囂塵上，是否真有懷孕喜訊？吳奇隆和劉詩詩身邊密友今（20日）鬆口證實，劉詩詩懷孕約5個多月，「有害喜孕吐，但還是很漂亮，精神很好，照常吃吃喝喝」。

外傳劉詩詩懷雙胞胎，密友說不是，「我看她走路和站姿完全沒有一般孕婦樣子」。喜歡小孩的吳奇隆期盼了很久，終於當上準爸爸，親友們都很替他開心，行事低調的他，現在還沒打算主動公開喜訊。

劉詩詩雖然懷孕，四肢仍纖瘦，倒是吳奇隆被發現近來有「幸福肥」態勢，其實吳家有肥胖基因，念體專出身的他，身手練得俐落矯健，但多年來為了保持身形而努力健身非常辛苦，他曾和友人們用餐，一頓晚餐只吃一隻雞翅，連魚肉都不敢吃，讓在場的朋友們印象深刻。

這幾天，吳奇隆帶著劉詩詩回台陪家人提前過耶誕節，18日下午，被網友捕捉到在美麗華百貨附近美食廣場，該名網友將照片PO在微博上，照片中他們夫婦倆戴著帽子、口罩，劉詩詩穿長版寬鬆大衣，吳奇隆揹著背包在她後面，並在劉詩詩上車前伸手作勢攙扶，一舉一動極盡寵妻之情。

吳奇隆和劉詩詩因電視劇《步步驚心》結緣，3年前領證結婚，隔年在巴里島補辦婚禮。兩人年齡雖相差16歲，但劉詩詩曾透露，相處祕訣是溝通、體諒和雙方都有一顆感恩的心。

升格人妻後的劉詩詩並沒有經常下廚，原因是吳奇隆「寵妻無極限」。劉詩詩早前受訪時曾說：「我先生挺喜歡做菜的，我只負責吃。」她誇吳奇隆有「過人之處」，不管家裡有什麼食材，他都能整出一桌豐盛的菜來，讓她從來不必擔心吃飯問題，言談中洋溢滿滿幸福。

(中時 )