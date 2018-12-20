中台灣郵輪觀光踩線 暢遊三井outlet等熱門點

台灣國際郵輪協會理事長吳勳豐、台中港務分公司港務長陳武藏與參與中台灣郵輪觀光踩線活動等來賓，於台中港三井OUTLET觀景台合影。（陳淑娥翻攝）

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台灣國際郵輪協會理事長吳勳豐、台中港務分公司港務長陳武藏與參與中台灣郵輪觀光踩線活動等來賓，參觀台中港港埠設施。（陳淑娥翻攝）

為串聯觀光休閒人潮暨提升台中港郵輪發展，台中港務分公司辦理「中台灣郵輪觀光踩線活動」，邀請旅行社業者參觀台中港客運碼頭、旅客服務中心及台中港三井outlet，期藉由活動吸引更多郵輪掛靠台中港。

台中港務分公司偕同台中市政府觀光旅遊局及台灣國際郵輪協會於19、20日兩日，辦理「中台灣郵輪觀光踩線活動」。

港務分公司總經理鍾英鳳表示，台中港入出境旅客量逐年增加，除原有19號客運碼頭外，再興建18號多功能碼頭，並以風雨走廊連接旅客服務中心，18號碼頭可提供兩岸渡輪及7萬噸級郵輪靠泊。18號及19號客運碼頭各建置新船橋1座，預計年底完成，以提供郵(客)輪旅客安全舒適通關服務。

觀光旅遊局長陳盛山指出，台中擁有自然景觀、人文建築、文化古蹟及美食與藝文活動等各類觀光資源，可依不同旅客需求，規劃中台灣6至8小時遊程。他提出台中港可以開闢新市場，爭取10萬噸以下郵輪靠泊。

鍾英鳳進一步說明，港務公司在旅客服務中心及三井outlet周邊進行一系列親水遊憩規劃，有消波塊彩繪及智慧共生海豚裝置藝術、錦屏藤步道波斯菊花園等，未來將與地方政府持續合作，爭取國際郵輪靠泊臺中港，藉以帶動觀光及繁榮市港，共創雙贏。

(中時 )

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