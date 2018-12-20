無法保證下次不會開票到凌晨 綠委怒轟中選會！

2018年12月20日 12:25 中時 鄭舲

中選會日前與地方選委會召開選務檢討會議，討論九合一選舉選務作業缺失。民進黨立委張宏陸今在質詢中選會代理主委陳朝建時，要求陳朝建保證下次選舉不會再開票到凌晨三點，但陳朝建僅回應「會盡最大努力」，讓張宏陸怒批中選會檢討「不及格」。

中選會17日與地方選委會召開107年地方公職人員選舉及全國性公民投票選務工作檢討會議，共同檢討這次選務作業缺失，並探討未來選舉合併公投舉辦成為常態，有關投開票作業規劃以及公民投票法建議修法事宜。

張宏陸今在立法院內政委員會質詢時詢問會議結果，陳朝建表示，在規劃執行層面，投票所數量可能要增加，投票所面積也必須夠大、增設遮屏，投票動線也要安排，例如利用隔壁教室分流。在法規面有兩大共識，第一是要有合理準備期間，往三個月以上調整，另外是地方選委會建議，將公民投票案「應」與全國性選舉同日舉行，放寬為「得」與全國性選舉同日舉行，增加彈性。總檢討報告正在撰寫中，預計今年底完成。

張宏陸認為，技術面的問題，選前都講過，是自己顢頇不聽，所以「有檢討等於沒檢討」，只是為了應付外界要求檢討聲浪。張宏陸詢問，中選會能否保證下次選舉，如果有很多公投案，不會再發生開票開到半夜三點的情況？陳朝建說，會努力來做，但沒辦法保證。

張宏陸不滿表示，這就是不及格的檢討，連開票時間都無法保證，做什麼檢討？陳朝建表示，現階段要解決的問題是投票所、投票所人數等，因為可以有效減緩這次的疏失現象，且公投案件數是一個變數。未來會做最大努力，朝午夜十二點前完成。

綠委劉世芳則質疑，中選會兼任委員常缺席會議，攸關選務的重大議案僅不到三分之二委員就通過，會議就像雞肋，實在愧對選民。綠委蔡適應也提到，中選會委員合議制就是希望確保選務公正，但這次選舉選務作業混亂，除了主委辭職，其他委員都沒責任？他要求中選會提供會議記錄，了解內部是否曾討論投票時間內能否完成投票相關議題。

(中時 )