立委憂非洲豬瘟疫情 交通部研議禁「豬肉飛機餐」

2018年12月20日 12:22 中時 李宜秦

大陸非洲豬瘟疫情嚴重且持續擴大，多名立委今（20）日在立院交通委員會上對此事表示關切，有立委認為，民航局應要求進入台灣的所有航班上的飛機餐，都不該有豬肉食品。交通部次長祁文中表示，會請民航局搜集國外作法，研究是否全面禁用。此外，中華郵政昨日一日就擋下25件肉品包裹，立委提醒務必強化機場、港口等的檢疫系統。

立委蕭美琴今在立院表示，有民眾向她投訴，搭乘香港飛台灣航班上的飛機餐竟只有豬排餐，且還沒有其他選擇，擔心廚餘會如何處理？是否有流入國內的疑慮？

蕭美琴說，除了機場進行銷毀作業，也應請民航局要求進入台灣地區的所有航班，其機上飛機餐都不應有豬肉選項，或是也可以鼓勵性質要求，以避免豬肉食品流入國內。

交通部次長祁文中表示，目前希望要求往返疫區航班的飛機餐都不要提供豬肉食品，但是否要全面強制禁止豬肉餐，會再請民航局搜集國外作法，也要與航空公司協議，是否全面不要使用疫區豬肉。關於廚餘問題，機場管制區內則有焚化爐，可以立即銷毀，不會流入國內。

另外，國內每日都會收到5到600件來自中國的包裹，其中約有10到20件的韓肉品包裹，昨天就收到25件，數量相當可觀。中華郵政董事長魏健宏說，檢疫主管機關與配合機關都會穿著標準檢驗服，與檢疫犬一同按照SOP查緝，查出的肉品包裹都會先通知收件人，再進行銷毀或退回動作。

(中時 )