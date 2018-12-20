避免黑心食品廠亂加工 食藥署修訂食安法最高罰2億

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2014年從事海參脫水加工買賣的淦成企業，以工業用冰醋酸浸泡低價海參，再以高價賣出，但當時法院審判時，《食安法》中沒有「加工製劑」規範及定義，因而無法可罰，導致二審改判無罪。立法院社福衛環委員會今天通過《食安法》修正草案，將「加工助劑」定義、用途正式入法，可針對不符規定者直接開罰，最高罰鍰從300萬元提升至2億元。

做沙拉油時，需要以「己烷」萃取，並非食品添加物而是「加工助劑」，但加工助劑種類越來越多，業者使用不慎或過量恐有影響消費者健康之虞，食藥署因此修訂食品衛生安全管理辦法，提高其法律位階。

衛福部食藥署署長吳秀梅表示，食品或食品原料製造加工過程中，有時會為了達特定目的使用加工助劑，像是酵素、催化劑等，這不是食品原料或食品容器具的物質，在最終產品中不產生功能、不影響食品品質，但還是可能在最終產品中有些無法避免的殘留。

不過，「加工助劑」的定義及限定用途，在4年前並未有相關定義，也並未納入《食安法》管理，因此4年前，有海參業者以稀釋的工業用冰醋酸浸泡低價海參，混充成高價「黑玉參」，對外販售牟利。

一審判刑，但高等法院二審時，卻認為「毒性極低」，逆轉改判無罪，之後二審無罪遭高院駁回，現已到高等法院待判定；為增加「加工助劑」的管理的法律位階，立法院社福衛環委員會今通過《食安法》修正草案，將「加工助劑」定義、用途正式入法，可針對不符規定者直接「依法」開罰。

衛福部食藥署食品組副組長魏任廷表示，過去針對加工助劑的規範訂在《加工助劑衛生標準》，今日立院審議進一步將之納入母法，提升其法律位階。此外，過去《加工助劑衛生標準》規範，加工助劑的使用如不符合安全衛生及品質標準，可依食安法第48條開罰3萬至300萬元，今日修正的食安法草案則進一步規範，加工助劑不得有違害人體健康之虞，否則可依食安法第44條開罰6萬至2億元。

(中時 )

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