綠民調民進黨人氣王 總統一路輸給朱立倫跟韓國瑜

針對九合一選後最新政局情形與2020總統大選選情評估，新台灣國策智庫舉行民調記者會，凱達格蘭基金會執行長陳致中指2020大選關鍵在「柯文哲是否參選」。（陳君瑋攝）

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綠營所屬的新台灣國策智庫今天公布「九合一選後最新政局情形與2020總統大選選情民調」，民進黨內目前民調支持度最高的行政院長賴清德，除了只贏國民黨主席吳敦義，一路輸給國民黨朱立倫，甚至是新當選的高雄市長韓國瑜都贏賴1.9%。

成大政治系暨政經所副教授蒙志成分析，目前局勢似乎呈現這些菁英們已在撤守2020，並思考保全實力再戰2022與2024。其中最明顯的跡象，就是具有實力的中生代不積極挑戰新任黨主席選舉，而以卓榮泰為過渡，待2020選舉後再來考量。

此外，45.7%民眾在2020總統選舉不會支持民進黨候選人，66.3%民眾不支持次英文選連任，其中民進黨支持者更有53.3% 不支持蔡英文。

新台灣國策智庫今天公布最新民調顯示，有趣的是，2020立委選舉投票意向，23.1%支持國民黨，22.3%第三勢力，支持民進黨只有16.9% 。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，2020立委選舉，淺藍淺綠都可能跑掉，民進黨立委人人自危。

九合一敗選後，和7月相比，支持蔡英文連任減少 10.6個百分點，不支持增加8.6%；56.5%的民眾支持賴清德為民進黨出馬參選2020總統，其中民進黨支持蔡英文為26.3%，支持賴清德高達62.3%。蔡英文若與其他檯面上各黨知名政治人物相比，僅贏國民黨主席吳敦義。

調查還顯示，若2020蔡賴配，58.3%民眾不支持，時代力量更是高達61.2％；若國民黨派出朱立倫，投票意向上，蔡英文只有27.8%，朱53.6%；和7月份相比，蔡減少8.5個百分點，朱增加5.8%。

已晉升國民黨「Ａ咖」的韓國瑜，若被推為國民黨總統候選人，會投票給韓的有48.7%，蔡32.3%，遇到民進黨人氣王，韓也以43.5%贏過賴清德41.6%。

賴若與朱立倫PK，有43.8%投給朱，41.0%投給賴，和7月相較，支持賴比例減少5.5 個百分點，朱增加2.2個百分點。

蒙志成認為，本次調查呈現民眾對於民進黨2020年總統候選人與立委候選人的低支持度，分別為26.1%與16.9%，這都在在震撼了當前民進黨的政治菁英，因此普遍存有濃厚的失敗主義。

他認為，主要原因有二，蔡英文民意支持度低，卻具有強烈的連任競選意志，此種駛往冰山狀況，讓這些菁英無從樂觀2020，也不願自損實力；第二是賴清德儘管是民進黨2020最強後選人，但也在保全實力，思考延長戰線，不願損耗過大。此外，一旦要跟蔡英文及力挺的陳菊攤牌，就算初選爭得出線，恐也將不利大選。

至於國民黨，他認為，問鼎2020仍有內外變數，內部就是提名方式紛擾未定，外部上，主要是來自於兩岸與美國因素。

(中時 )

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