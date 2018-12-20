不顧陸方反對 川普簽署「西藏旅行對等法」

2018年12月20日 13:00 中時 楊家鑫

即使在貿易戰停火期間，美國對大陸的全方位施壓沒有片刻中斷。大陸觀察者網報導稱，不顧陸方反對，美國總統川普於當地19日簽署了「西藏旅行對等法」，使之正式成為法律，該法案是美國對大陸「限制」包括美國人在內的外國人進入西藏而作出的「反擊」。大陸外交部發言人陸慷曾強調，西藏事務純屬中國內政，不容其他國家干涉。

大陸觀察者網報導指出，白宮官網消息，當地時間19日，美國總統川普簽署了「西藏旅行對等法」，使之正式成為法律。該法聲稱是為了對大陸「限制」包括美國人在內的外國人進入西藏而作出的「反擊」。其要求中方允許美國記者、外交官和遊客不受限制地前往西藏。

美媒報導稱，「西藏旅行對等法」在由川普簽署成為法律後，要求美國務卿在90天內評估美國公民進入西藏的程度，並向國會提交一份報告，明確列出「拒絕美國人進入西藏」的中方官員名單。美國務卿將根據該法對這些大陸官員實施入境限制，禁止他們獲得進入美國的簽證。

據悉，該法案由美國眾議員麥戈文和霍格仁今年6月在眾議院發起，參議院14名共同發起人包括知名「反華」議員盧比奧等。今年9月，該法案已在眾議院獲得通過，參議院於12月11日通過，後送至白宮，如今在川普的簽署後正式生效。

報導稱，大陸外交部發言人陸慷日前曾回應稱，美國國會通過的有關法案罔顧事實，粗暴干涉中國內政，違反國際關係基本準則，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

陸慷指出，西藏事務純屬中國內政，不容其他國家干涉。外國人員進入西藏，可通過正常管道辦理。每年都有大量中外人士到西藏訪問、旅遊和經商。2015 年以來僅美國訪藏人員就將近4萬人次，其中美國會眾院少數黨領袖、參議員等多批團組都曾訪藏。美國會法案對中方的指責完全站不住腳，大陸政府和人民絕不能接受。

(中時 )