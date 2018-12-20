落實美陸元首共識 陸恢復採購部分美國大豆

2018年12月20日 13:23 中時 楊家鑫

中美貿易戰停火3個月，兩國元首月初達成的共識也不斷落實。路透此前便披露大陸開始繼續購買美國大豆，大陸中儲糧集團日前證實，「為落實中美兩國元首達成的共識，近日該公司分批從美國採購了部分大豆。」

大陸鳳凰網報導指出，中儲糧集團官網日前公布，為落實中美兩國元首達成的共識，近日該公司分批從美國採購了部分大豆。

據悉，中國儲備糧管理集團有限公司（簡稱中儲糧）是一家以糧油倉儲、加工、貿易及物流，倉儲技術研究、服務為主要經營範圍，並對中央儲備糧、油安全實施監控的大型國有企業。該公司成立於2000年，前身為國家糧食儲備局（1991年3月至2000年4月）。

報導稱，大陸商務部13日商務部召開例行新聞發佈會時，有外媒提問，美國總統川普曾表示，他認為大陸馬上會把從美國進口的汽車關稅下調到15%，在中美之間尚未對貿易問題達成協議之前，美方不會對大陸產品加徵新關稅。此外，大陸是否打算繼續購買川普所說的巨大數量的美國大豆？

對此，大陸商務部發言人高峰表示，農產品、能源、汽車等是中美雙方已達成共識的具體事項。具體細節將陸續公佈。至於美國大豆方面，大豆一直是大陸進口美國農產品的重要品種，國內有巨大的市場需求。如果有進一步的細節，會及時通報。

(中時 )