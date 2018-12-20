嘉義市長涂醒哲 感恩告白「緣盡情未了」

嘉義市長涂醒哲報告四年任內的施政成績。（廖素慧攝）

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嘉義市長涂醒哲率市府團隊一鞠躬，感謝市民的四年的託付。（廖素慧攝）
衛生局整篩志工陳玉洲獻花感謝嘉義市長涂醒哲伉儷。（廖素慧攝）
嘉義市長涂醒哲感性告白夫人陳玉娟「多了一個丈夫」。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲25日將卸任，20日感性告白說他回嘉服務「不是偶然，是必然，雖然將告別，但緣盡情未了，因為嘉義是他的家鄉」，他向市民報告執政4年，有百大政績、10大貢獻，率市府團隊深深鞠躬「感謝市民」4年來託付及共同打拚。

涂醒哲上午在市府舉辦感恩記者會，由活潑可愛的小朋友表演熱鬧開場，並以短片回顧涂市長4年來的政績。

涂醒哲說，他4年來以「溝通、水清、空氣好、路平、燈亮、顧健康」為施政目標，積極打造嘉義市成為幸福宜居城市，發展智慧城市、建造彌陀映月橋、蘭潭更優美等重大建設，總共完成百項政績、10大貢獻，為嘉義市擘畫了美好的未來願景。

涂醒哲感性告白夫人鄭玉娟說，他沒有順利連任，很多支持者失落，只有一個人偷偷高興，就是他的太太，因為「少了一個市長，多了一個丈夫」，4年來他每天上午8時到辦公室開始忙碌的公務，全年無休，卸任後他要先「放空」休息一陣子，好好陪家人。

衛生局整篩志工陳玉洲的丈夫因為誤服藥物險些丟命，經過醫院整篩而重拾健康，她特別感謝涂醒哲任內推動醫院整合型健康篩檢，代表上台獻花給涂醒哲伉儷，活動現場氣氛溫馨感性。

(中時 )

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