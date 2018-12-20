涉1.2萬賄款　雙溪里長交保、樁腳被訴

基隆司法大廈外觀。（張穎齊攝）

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今年9合1大選，新北市雙溪區魚行里曹姓里長涉嫌賄選，透過1名呂邱姓樁腳，將1萬2000元現金交付給里內的吳姓住戶，由於吳民家中有5口，呂邱女向吳約定好有投票權的家人要把票投給曹男。最終曹男以254票最高票連任當選。基隆地檢署偵辦後，諭令曹男以10萬元交保候傳，呂邱女則被起訴。

日前有民眾向新北市瑞芳警分局檢舉，指出曹男涉嫌綁樁，透過呂邱女以每票2000元做期約賄選，將1萬2000元現金交給里內特定住戶，而這戶人家共有5名具有投票權的選民，約定這家5口在投票日當天，一定要把票投給曹男。

檢警獲報後，昨（19）日見時機成熟，將曹男、呂邱女拘提到案，並查扣疑似賄款的7萬2000元等物，同時也傳喚9名證人，經漏夜偵訊後，認定曹、呂邱涉嫌賄選犯情重大，諭令曹男以10萬元交保候傳，呂邱女則有串證之虞，檢警隨即向基隆地院聲請羈押呂邱女獲准，並擴大偵辦。

檢警調查，呂邱女在大選前6天，也就是今年11月18日，相約吳民出門談事情，當場就把1萬2000元現金塞給吳，約定吳將錢分發給家人，請家中具有投票權的5人，在投票日當天務必把票投給曹男。

吳民明知是賄款，當場卻仍收下錢，接著就把錢交給同戶的3位吳姓選民，還來不及將另外2筆錢轉給屠戶的謝姓、吳魏姓選民時，就東窗事發，遭警方查獲。吳民到案後，則坦承犯行，檢警便將呂邱女依涉嫌違反公職人員選舉罷免法起訴，並持續擴大偵辦中。

(中時 )

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