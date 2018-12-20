NBA》必勝武器失靈 勇士作客遭爵士外線痛擊

勇士後衛柯瑞20日雖拿32分，卻無力扭轉勇士頹勢。(美聯社)

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中時電子報

本季只要柯瑞、杜蘭特兩人得分都破30，勇士還沒輸球的「必勝武器」這次失靈了！儘管柯瑞攻下全場最高32分，杜蘭特也摘30分，勇士20日最後仍以103比108不敵地主爵士，真正決勝關鍵出在雙方三分球火力上的有效發揮。

受制於全隊除了柯瑞，其他球員幾乎都陷三分低潮的困境，勇士打到末節一度落後到地主爵士11分，儘管靠著杜蘭特、柯瑞的火力，勇士重新把比分追進，甚至杜蘭特最後1分13秒投進三分球，勇士追到103比106的緊張局面。

爵士下波進攻在米契爾運球把球踢出界後，還剩17.6秒給予勇士執行最後一波攻勢，結果交給伊戈達拉三分出手沒進，柯瑞奮勇搶下進攻籃板，卻遭盧比歐把球撥掉，球權還改判給爵士，米契爾兩罰俱中，直接宣告勇士反攻無望。

爵士全場投進16顆三分球，比勇士還多6顆，其中克勞德、柯佛兩名替補球員更是攜手投進9顆三分球，幫助爵士總算保住主場勝利，全隊得分最高的是英格利斯20分，克勞德18分、11籃板，米契爾與戈貝爾各有17分進帳。

扣除柯瑞三分球投9中5，其餘勇士球員的三分球投22中5，表現相當失常，其中最離譜的還是「浪花弟」克雷湯普生，他雖有12分進帳，全場4次三分出手全都落空，杜蘭特三分球也是投7中2，看來勇士三分火力又出問題了。

(中時電子報)

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