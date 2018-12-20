眷村不同意改建戶待遇不如違建戶 監委要求國防部檢討

2018年12月20日 13:08 中時 鄭舲

國防部辦理國軍老舊眷村改建，對於合法自建眷戶，片面認定屬國軍老舊眷村改建條例第22條所定不同意改建戶，而註銷眷舍居住憑證等相關權益。監察院今審查通過監委高鳳仙、高涌誠所提調查報告，要求國防部確實檢討改進。

高鳳仙、高涌誠表示，國防部辦理眷村改建，自2017年6月起陸續對243個不同意改建眷戶限期6個月交還房地，來自全省各地的8個眷村自救會，成員約60人，向監察院陳情，提出反迫遷、反拆屋還地、反不當得利等訴求。國防部在監察院召開諮詢會議後，停止部分民事訴訟及民事執行程序，與不同意改建眷戶溝通以和解方式解決爭議。至2018年10月2日止，不同意改建眷戶配合搬遷者173戶，有70戶未配合搬遷。

高鳳仙、高涌誠說明，經調查後，國防部辦理眷村改建，雖有成效，但相關法令及實務運作有眷改條例第22條、22-1條讓不同意改建戶待遇不如違占建戶，涉有違憲；法令欠缺彈性、執法疏忽大意，造成訟爭及民怨；對不辦理改建眷村的原眷戶迫遷後，任土地荒廢閒置，引發抗爭等違失，應檢討改進。

高鳳仙、高涌誠指出，監察院調查期間請國防部修改眷改條例後，王定宇等立委提出眷改條例第4條修正條文，讓不辦理改建眷村土地可以辦理出租或出賣；黃昭順等立委提出眷改條例第22-1條修正條文，國防部也提出修正條文，讓不同意改建眷戶可以承租同縣市零星餘戶、辦理輔助購宅款、延長搬遷期限、免收不當得利，立意十分良善，值得肯定。但國防部提出的22-1條修法條文有零星餘戶範圍太小、輔助購宅款總額過低、延長搬遷期限太短、申請條件過嚴、免收返還不當得利條件過苛等缺失，應研議改進。

(中時 )