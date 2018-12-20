守護新竹市水域 消防局加強潛水訓練

2018年12月20日 12:45 中時 徐養齡

新竹市消防局派出精銳團隊赴墾丁進行潛水特訓。（徐養齡翻攝）

新竹市消防局派出精銳團隊赴墾丁進行潛水特訓。（徐養齡翻攝）

消防員火裡來、水裡去，救災、救溺及搜救任務都是家常便飯，新竹市消防局為加強實質強度，組20人團隊赴墾丁海域潛水初訓，培訓消防人員潛水技能及開放水域人命搜救能力，全數取得初級潛水員執照，成績亮眼。

消防局表示，訓練課程特別聘請取得內政部消防署及美國ERDI潛水組織「公共安全潛水」雙重認證的教練楊政佳擔任授課總教官，師資堅強，規畫在墾丁深達10公尺的標準潛水訓練池舉行，另有多樣地型的海域，進行相關專業課程。

消防局特別挑選南寮、朝山、竹光、明湖等分隊同仁合計20人參訓，最終全數通過測驗，取得初級潛水員證照。

訓練學員年紀最大的成員，是40多歲的竹光分隊邱義臺，但他動起來的靈活度不輸給年輕人。他說，每天從8點到晚上9點的訓練，對體力是一大考驗。

邱義臺說，潛水10米深看似輕鬆，其實沒有學還真是做不到，光是身上背著比消防衣帽鞋加空氣呼吸器還重的裝備，還要加上體重鉛塊才能下潛，多次練習後才逐漸上手。

消防局長李世恭表示，市長林智堅積極打造安全宜居城市，2016年向中央爭取經費137萬，市府配合編列87萬，購買10套乾式防寒衣等潛水裝備及30套水域救援個人裝備，消防局也加強潛水訓練，並提升硬體及加強各種水域搜救技能，增加救援能量，提升安全指數。

(中時 )