從不統變不排斥統一 馬英九：因應兩年來兩岸關係變化

前總統馬英九20日出席自己新書「八年執政回憶錄」發表會。（潘維庭攝）

友善列印
旺報

前總統馬英九20日上午出席新書「八年執政回憶錄」發表會時，又被問到「新三不」的「不排斥統一」。他解釋這與他任內的「不統」差異，是指他任內不會與對岸談兩岸統一的議題，但現在因應兩年多來兩岸關係的非常大變化，加上憲法增修條例是將國家統一當目標，才會做此調整。但談統一的前提是：手段和平、過程民主，要台灣人民都能接受的時機。

馬英九在發表會上回應記者提問時表示，他任內原本講「不統、不獨、不武」，後來改成「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」，只有第一項改變。他解釋，原是指他任內不談兩岸統一問題。另外，憲法增修條文本就有「為因應國家統一前之需要」。馬前總統表示，國家統一本來就是我國憲法的目標，「但沒有時間表，只是一個目標。」

他說，自己主張「不排斥統一」，是指「有可能」，但要在適當條件和時機才能做：「手段是和平的、過程必須是民主的、時機要是台灣人民都能接受的」。

他認為，這樣對台灣最大好處，是基本上「維持現狀」，「如果條件好，（統一）也不是不能談，要全民同意才可以」，「我們就可放可收，如果沒有辦法談成統一，就回到維持現狀，對大家都沒有壞處」。

馬英九認為，希望這樣子調整，能因應這兩年兩岸關係非常大的變化，台灣民心對大陸觀感有很大變化，把這塊容納進來，適應時能有更大彈性。

(旺報 )

眷改不同意戶待遇不如違建戶 監… 綠營民調 柯P選總統 KO蔡賴朱吳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。