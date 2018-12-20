從不統變不排斥統一 馬英九：因應兩年來兩岸關係變化

2018年12月20日 12:51 旺報 潘維庭

前總統馬英九20日上午出席新書「八年執政回憶錄」發表會時，又被問到「新三不」的「不排斥統一」。他解釋這與他任內的「不統」差異，是指他任內不會與對岸談兩岸統一的議題，但現在因應兩年多來兩岸關係的非常大變化，加上憲法增修條例是將國家統一當目標，才會做此調整。但談統一的前提是：手段和平、過程民主，要台灣人民都能接受的時機。

馬英九在發表會上回應記者提問時表示，他任內原本講「不統、不獨、不武」，後來改成「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」，只有第一項改變。他解釋，原是指他任內不談兩岸統一問題。另外，憲法增修條文本就有「為因應國家統一前之需要」。馬前總統表示，國家統一本來就是我國憲法的目標，「但沒有時間表，只是一個目標。」

他說，自己主張「不排斥統一」，是指「有可能」，但要在適當條件和時機才能做：「手段是和平的、過程必須是民主的、時機要是台灣人民都能接受的」。

他認為，這樣對台灣最大好處，是基本上「維持現狀」，「如果條件好，（統一）也不是不能談，要全民同意才可以」，「我們就可放可收，如果沒有辦法談成統一，就回到維持現狀，對大家都沒有壞處」。

馬英九認為，希望這樣子調整，能因應這兩年兩岸關係非常大的變化，台灣民心對大陸觀感有很大變化，把這塊容納進來，適應時能有更大彈性。

(旺報 )