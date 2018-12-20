綠營民調 柯P選總統 KO蔡賴朱吳韓

2018年12月20日 13:06 中時 曾薏蘋 、 陳君瑋

針對九合一選後最新政局情形與2020總統大選選情評估，新台灣國策智庫舉行民調記者會，指2020大選關鍵在「柯文哲是否參選」。（陳君瑋攝）

綠營的新台灣國策智庫今發布「九合一選後最新政局情形與2020總統大選選情評估」，民眾支持台北市長柯文哲參選2020大選，有48.2%民眾支持；並「KO」國民黨主席吳敦義、蔡英文總統、國民黨朱立倫、行政院長賴清德、國民黨韓國瑜。政大教授蒙志成認為，「2020大選最關鍵在阿北（柯文哲）」

蒙志成分析，本次民調顯示，以柯文哲為典型的第三勢力已有與傳統藍綠支持者抗衡的堅實基礎，如明天投票，則藍綠不管對手是誰，柯參選均有機會獲勝。其中值得觀察的是，當藍綠都派出最強候選人與柯對決，如朱立倫與賴清德時，則選局大致呈現三強鼎立的狀態，藍綠候選人仍可一搏，絕非無勝選機會；但如出現一強一弱的狀況，選民會產生棄保策略，避免敵黨強手獲勝，而使柯文哲為最大受益者。

今公布民調顯示，如果柯對上民進黨的蔡英文與國民黨的吳敦義，則53.3%支持柯，19.1%支持蔡，14.1%支持吳，柯的贏面最大，若柯對上國民黨朱立倫和民進黨賴清德，有34.3%支持柯，29.5%支持朱，28.2支持賴，呈現三強鼎立狀態。

不過蒙志成認為，柯文哲一旦進入選戰，必須正面回應屬於總統高度的國內外議題，包括在兩岸關係上，如何回應中國所堅持「體現一中的92共識」，「兩岸一家親」是否能夠做為兩岸交往的新通關密語？且能否向美國提出有效確保美國利益的方案，並且比國民黨及蔡英文政府更為實質有效？

此外，他說，柯的支持群眾為第三勢力與年輕族群，而在多受此群眾支持的同婚、反核與廢死等議題，柯應如何表態？

本次調查訪問日期為本月12日至14日，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內，訪問地區為台灣20縣市，年滿20歲以上的民眾，採用電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。

(中時 )