新書發表 馬英九認「九月風暴」造就太陽花學運

馬英九（見圖）致詞時表示，九二共識已經不再是「國共共識」，而是兩岸共識、台灣共識。（杜宜諳攝）

友善列印
中時
前總統馬英九（見圖）20日出席《八年執政 回憶錄》新書發表記者會。（杜宜諳攝）

前總統馬英九今天舉行「八年執政回憶錄」新書發表會，書中提及馬王政爭的「九月風暴」某種程度助長了後來的「太陽花學運」，馬英九今被問及此事，他認為兩個事件應該是有些關係，因為後來在處理太陽花學運時，很多人有這樣的感覺。

馬英九話鋒一轉開始痛批太陽花學運，他質疑，太陽花學運既然是學運，總要有個目的，也就是說他們即使離開現場，也應該希望以後能夠實現，但是他們當時說希望趕快通過制定《兩岸協議監督條例》，民進黨上任後卻什麼都不做，服貿擺在那邊動也不動，這就是為什麼他說太陽花學運把台灣害慘、害死了。

馬英九指出，那時候中共正在推動十二個五年計畫，服務業是重點，而當時台灣的服務業是超過大陸的，服貿若通過，台灣服務業可以有很大的發展，但是這機會一去不復返，台灣不是沒機會，後來華盛頓郵報的社論標題寫「台灣自甘落後」，「我作為總統看到這種社論我多難過，老外都看得出來，我們在幹嘛？看到他們這次又來對江宜樺嗆聲，不准他寫黑板，世界上有這樣的人嗎？對得起台灣人嗎？」

馬英九也批評，他根本覺得就是太陽花學運就是騙局，只是想搏版面，增加政治影響力而已，結果反而犧牲台灣服務業到大陸發展的機會，非常可惜。

至於馬王政爭，馬英九強調他在書中用的詞是「九月風暴」，因為他並不認為那是「政爭」，而且他認為當時他只是「依法處理」，他也提到，有人質疑王金平藍皮綠骨，他也特別在書中幫王澄清，他現在回顧當時的狀況，他認為自己只是依法行政，「那事情不處理我無法服眾」。

(中時 )

綠營民調 柯P選總統 KO蔡賴朱吳… 暖冬遊補助缺桃園 鄭文燦怒轟：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。