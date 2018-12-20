新書發表 馬英九認「九月風暴」造就太陽花學運

2018年12月20日 12:50 中時 周毓翔 、 杜宜諳

前總統馬英九（見圖）20日出席《八年執政 回憶錄》新書發表記者會。（杜宜諳攝）

前總統馬英九今天舉行「八年執政回憶錄」新書發表會，書中提及馬王政爭的「九月風暴」某種程度助長了後來的「太陽花學運」，馬英九今被問及此事，他認為兩個事件應該是有些關係，因為後來在處理太陽花學運時，很多人有這樣的感覺。

馬英九話鋒一轉開始痛批太陽花學運，他質疑，太陽花學運既然是學運，總要有個目的，也就是說他們即使離開現場，也應該希望以後能夠實現，但是他們當時說希望趕快通過制定《兩岸協議監督條例》，民進黨上任後卻什麼都不做，服貿擺在那邊動也不動，這就是為什麼他說太陽花學運把台灣害慘、害死了。

馬英九指出，那時候中共正在推動十二個五年計畫，服務業是重點，而當時台灣的服務業是超過大陸的，服貿若通過，台灣服務業可以有很大的發展，但是這機會一去不復返，台灣不是沒機會，後來華盛頓郵報的社論標題寫「台灣自甘落後」，「我作為總統看到這種社論我多難過，老外都看得出來，我們在幹嘛？看到他們這次又來對江宜樺嗆聲，不准他寫黑板，世界上有這樣的人嗎？對得起台灣人嗎？」

馬英九也批評，他根本覺得就是太陽花學運就是騙局，只是想搏版面，增加政治影響力而已，結果反而犧牲台灣服務業到大陸發展的機會，非常可惜。

至於馬王政爭，馬英九強調他在書中用的詞是「九月風暴」，因為他並不認為那是「政爭」，而且他認為當時他只是「依法處理」，他也提到，有人質疑王金平藍皮綠骨，他也特別在書中幫王澄清，他現在回顧當時的狀況，他認為自己只是依法行政，「那事情不處理我無法服眾」。

(中時 )