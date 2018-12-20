選總統＆拚立委？王金平：連想都不去想

2018年12月20日 13:17 中時 朱真楷

國民黨立委王金平今天接受廣播專訪時，被問到是否將參選2020總統，他雖重申一切就隨因緣走，但他仍進一步暗示說，所謂因緣就是交給上天決定，而人民的想法與聲音上天都聽得到也看得見，所以，「上天的決定就是人民的決定」，所以就是要看民意怎麼樣，但現在談這個問題還太早。

更值得注意的是，但廣播主持人黃光芹問到，未來是否還有可能爭取擔任不分區立委，還是會選擇跳下選區參選？王金平直言，「這部分我連想都不去想，這麼久了，我還在這裡（指立法院）幹什麼？我還要去想這個問題嗎？」言下之意，形同暗示本屆立委將是王金平立委生涯的最終回。

然而，儘管王金平仍未明確表態是否將爭取黨內提名參選總統，但他仍意有所指地說，國民黨提出的人選一定要有勝選的機會，而要勝選就必須具備很多條件，提出抱負與治國理念，「這些不講出來有用嗎？」

這席話剛說完，王金平立刻接著說，「我個人認為，國家最需要的事情你要講清楚，什麼是國家最需要的？我個人認為，第一，一定要求得國家的安全；第二，要求得社會的安定；第三，一定要發展經濟，讓人民過好生活」。

接著王金平開始闡述「三個需要」。他說，所謂的國家安全包括國防、軍事、經濟、財政、教育、人才、科技，樣樣都是國家安全的範圍；但在中間很重要的就是兩岸關係，要如何帶動經濟也是在兩岸關係的後面。

其次，所謂社會安定，在於目前社會已經形成政黨對立、世代對立、族群對立、勞資對立，你看這樣怎麼能安定？所以，總統候選人一定要提出讓大家信任你、相信你能做到讓整個社會安定，並能跨藍綠，讓社會和諧、共同團結、一起營造國家安全社會的安定，一起拚經濟。

由於王金平對國政方向是侃侃而談，主持人特別說「我看你這番論述面面俱到，很完整，這會是你參選2020的宣言嗎？」但王金平僅回應，這個言之過早了。

面對黨內湧現世代交替的聲浪，王金平回應，所謂世代，年齡不是問題，最重要的是身體有沒有健康，心智有沒有健康，最重要的是理念，及理念的執行力又是如何？理念好，執行力要夠，才能給人民信心有能力解決國家困境，這才是最重要的。

王金平還暗示說，像是法國總統馬克宏不是很年輕嗎？但現在民調這麼低。而且，回顧我們幾任總統也都是中生代去接，結果都是造成很多政權的翻轉，「這部分我就不便多說什麼，但重要的是，怎樣把國家的困境解決掉，讓國家走上康莊道路」。

對於黨的總統初選時程要如何安排，王金平說，3年前國民黨的總統初選是安排在5月才開始進行黨內初選登記，所以，如果這次5月才進行登記，也是無可厚非。

(中時 )