陳妍希耶誕鞋盒傳愛 鼓勵偏鄉孩子勇敢追夢

2018年12月20日 12:51 中時 洪秀瑛

陳妍希傳愛到偏鄉。（中華基督教救助協會提供）

陳妍希推動陪讀計畫。（中華基督教救助協會提供）

基督教救助協會自2008年起，每年聖誕節前都會發起「鞋盒傳愛」，向企業團體募集聖誕禮物，送給全台1919陪讀班所資助的弱勢家庭兒少，11年來總共已送出超過7.1萬份的禮物。今年除了有27個愛心團體持續響應外，2018年「1919陪讀計畫」代言人陳妍希也愛心不落人後，一起響應傳愛到偏鄉。並特別贈送一份專業用的彩妝用品，鼓勵想要成為美容美髮師的陪讀班孩子小雲（化名）勇於追夢。

今年「1919陪讀計畫」代言人陳妍希，不僅在5月、7月向劇組請假，特別自大陸返台拍攝1919陪讀勸募影片與出席記者會，聖誕節期也不忘為陪讀班孩子準備禮物。她特別掛念今年在1919陪讀記者會中出席的雲林縣林頭1919陪讀班的孩子，以及阿桃嬤(化名)一家，精心備了貼心的聖誕禮物。

陳妍希為林頭1919陪讀班國小生準備了可愛文具組和絨毛娃娃，為國中生準備3C用品與圍巾。今年國中畢業的小雲（化名），與8個堂表弟妹們都在林頭1919陪讀班，由阿桃嬤一人照顧。身為大姊的小雲今年如願考上美容美髮科，陳妍希特別送給小雲一套彩粧用具，鼓勵她保持夢想，勇敢追夢！

陳妍希知道阿桃嬤獨力照顧九孫，家中食指浩繁，需要大容量的炊具，因此特別送給阿桃嬤一個15人份的大電鍋。此外，她還體貼地錄製了一段影片，祝福全台1919陪讀班的孩子都能將得到的愛與更多人分享，她說：「因為愛愈分享愈多。」

對陳妍希而言，聖誕禮物是一種帶給人溫馨和幸福的力量。「小時候平安夜媽媽會放聖誕節的襪子。我第二天起床就很興奮地去看襪子，期待聖誕老公公帶給我的玩具。印象最深刻的是一隻小狗絨毛玩具，晚上我都抱著牠睡覺。那種相信有聖誕老公公的感覺，特別可愛也特別的美。」

為了鼓勵小雲勇敢追夢，陳妍希這次特別贈送美髮美容相關用品做為聖誕禮物，她表示，女人要懂得珍惜自己，享受變漂亮的過程，也是幸福。讓人變漂亮也是種能量，讓人開心也是一件好事。她鼓勵小雲：「不管你做什麼，只要是為善，妍希姐姐都支持妳。」

救助協會自2004年發起1919陪讀計畫，14年來已資助超過3.9萬人次的弱勢家庭孩子。108學年度將持續資助277個班，提供3112個孩子免費課輔、品格教育、才藝訓練，及營養晚餐，總經費高達6千萬元。夏忠堅秘書長呼籲社會大眾能踴躍捐款支持1919陪讀計畫，讓更多弱勢家庭的孩子能擁有充滿愛與希望的陪讀照顧。

1919陪讀計畫官網www.1919.org.tw/kid

(中時 )