大陸兩月來5大學領導易人

友善列印
旺報

從11月以來，大陸至少已有5所教育部直屬高校黨委書記或校長履新。分別是：李元元任華中科技大學校長，袁自煌任北京化工大學黨委書記，郝戎任中央戲劇學院院長，張衛國任西南大學校長，張希任吉林大學校長。

5人中，中央戲劇學院院長郝戎年紀最小，1971年8月出生的他今年47歲。

從學歷上來看，3人擁有博士學歷。李元元是工學博士，張衛國為管理學博士，張希是理學博士。

從任職經歷來看，5人均有長期在高校系統任職經歷。在此次調整中，2人為本校調整，3人為外校調入。

郝戎和張衛國為本校調整。郝戎畢業於中央戲劇學院表演系，畢業後一直在本校任教，被媒體稱為「明星導師」。今年11月，郝戎任中央戲劇學院院長、黨委副書記。

張衛國畢業於重慶大學，畢業後留校任職，歷任重慶大學工商管理學院管理系主任，副校長等職；2011年4月，張衛國赴西南大學任校黨委常委、校長；今年11月，任命張衛國為西南大學校長。

李元元、袁自煌和張希為外校調入。李元元是中國工程院院士，曾任華南理工大學校長等職。自2011年9月起，李元元任吉林大學校長，今年11月調任華中科技大學校長。

袁自煌是安徽人，任職北京化工大學前，曾任合肥工業大學黨委書記。

張希曾在吉林大學完成本科至博士學位，並留校擔任講師、教授。此後，張希赴清華大學擔任清華大學化學系教授等職，今年12月重回母校擔任校長一職。

(旺報 )

北京故宮等獲大陸2018品牌旅遊景… 天津市長、8副市長分工確定 金湘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。