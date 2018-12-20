大陸兩月來5大學領導易人

2018年12月20日 13:35 旺報 林永富

從11月以來，大陸至少已有5所教育部直屬高校黨委書記或校長履新。分別是：李元元任華中科技大學校長，袁自煌任北京化工大學黨委書記，郝戎任中央戲劇學院院長，張衛國任西南大學校長，張希任吉林大學校長。

5人中，中央戲劇學院院長郝戎年紀最小，1971年8月出生的他今年47歲。

從學歷上來看，3人擁有博士學歷。李元元是工學博士，張衛國為管理學博士，張希是理學博士。

從任職經歷來看，5人均有長期在高校系統任職經歷。在此次調整中，2人為本校調整，3人為外校調入。

郝戎和張衛國為本校調整。郝戎畢業於中央戲劇學院表演系，畢業後一直在本校任教，被媒體稱為「明星導師」。今年11月，郝戎任中央戲劇學院院長、黨委副書記。

張衛國畢業於重慶大學，畢業後留校任職，歷任重慶大學工商管理學院管理系主任，副校長等職；2011年4月，張衛國赴西南大學任校黨委常委、校長；今年11月，任命張衛國為西南大學校長。

李元元、袁自煌和張希為外校調入。李元元是中國工程院院士，曾任華南理工大學校長等職。自2011年9月起，李元元任吉林大學校長，今年11月調任華中科技大學校長。

袁自煌是安徽人，任職北京化工大學前，曾任合肥工業大學黨委書記。

張希曾在吉林大學完成本科至博士學位，並留校擔任講師、教授。此後，張希赴清華大學擔任清華大學化學系教授等職，今年12月重回母校擔任校長一職。

(旺報 )