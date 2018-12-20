超扯!雙城論壇 文大教授楊之遠讚小姐聲音性感想進一步發展

雙城環保分論壇今舉行，主題圍繞在「環保議題市民專線處理機制」，會後文化大學教授楊之遠（右3）提問內容惹議。（吳堂靖攝）

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雙城環保分論壇今舉行，主題圍繞在「環保議題市民專線處理機制」，會後進一步討論如何提升話務品質時，文化大學教授楊之遠舉手提問，他表示「先前打電話到某醫院，那個小姐聲音真是非常性感，我很想再跟她作進一步發展」，此話一出，現場氣氛瞬間凝結，成為活動意外插曲。

環保分論壇開幕時，雙方互贈金門高梁與有機茶、葉脈畫與郵票，隨後北市研考會話務管理組組長李晨瑜以「北市環保議題市民反映與處理機制」為題演講；上海方則由上海市綠化和市容管理局行政服務中心副主任許珉琦分享「上海市綠化市容熱線」，藉此交流雙方處理方式。

會後，曾任職環保署的楊之遠提問表示，當時處理「公害陳情」業務，常常看到接聽員態度不佳，郝龍斌當環保署長時， 推動「電話禮貌運動」，會打電話到各單位抽查，依對方語氣、聲調進行考核，不知上海方是否有相關的稽核方式？

楊之遠提到，自己抽查很多單位，其中打到某個醫院時，「那個（接電話）小姐的聲音，真是非常性感，我很想再跟她進一步發展」語畢，現場氣氛瞬間尷尬。

上海方代表許珉琦則鎮定表示，12345專線有400多位話務員在傾聽市民訴求，在溝通過程中，市民可能會有不理解或埋怨話務員的情況，我們有提供錄音監控，或是話務員出現無法再應對市民的狀況時，值班長可以截斷電話。另外，每年也會對人員進行心理疏導，緩解工作壓力。

(中時 )

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