醫師痛失老母 連兩年誹謗台大醫判賠60萬並道歉

台大急診一景。（中時資料照）

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曾在醫學中心服務的沈姓醫師，5年多前因89歲老母親腹瀉等症狀，住進台大醫院加護病房後不治，事後長達2年多的時間，連續在臉書、媒體網頁PO文83篇，痛批台大加護病房郭姓醫師，「將母親騙進加護病房、故意違法使用高劑量管制藥品、猶如角頭老大虐殺母親」等言論。案經郭忍耐兩年多提告，刑事部分沈依誹謗罪判刑後，民事求償部分，台北地院判沈要賠60萬元，並在《中國時報》等三報頭版下方刊登道歉聲明1天。

2012年12月3日，沈姓醫師高齡母親因腹瀉、呼吸困難被緊急送往台大醫院急診室救治，隔天轉進加護病房，住院23天後，因腸阻塞、腹腔感染而不治。

本身曾在醫學中心小兒科服務過的沈某，質疑台大治療不當，從2013年4月至2015年7月，長達2年多時間在臉書或媒體網站PO文，指控他母親的郭姓主治醫師等人「藐視老人生命價值、胡亂插管、像角頭老大般兇殘」等，另稱郭等人為了賺取健保業績強灌藥品，事後湮滅證據，「像角頭老大虐殺母親」等。

郭姓醫師原不予理會，但因不堪其擾，認為嚴重影響醫院聲譽及個人教學，對沈提出誹謗告訴。

刑事部分，沈去年依誹謗罪判刑5月，可易科罰金15萬。民事賠償部分，北院審理認為，沈某言論確屬侵害原告名譽權構成侵權行為，且迄今仍堅稱相關言論內容為真，故是僅命賠償非財產上損害60萬元尚有不足。

法官認為，沈某發表的言論登載在不同媒體，透過網路傳播，致多數人聽聞與閱讀，對原告郭某名譽已為重大侵害，斟酌侵害情節、兩造身分、地位及平面媒體發行量、閱報率，判沈還應在《中國時報》等三大報全國版頭版報頭下刊登道歉聲明各1日，已回復原告名譽。

(中時 )

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