天津市長、8副市長分工確定 金湘軍分管涉台事務

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旺報

據天津政務網消息，天津市政府發布《關於天津市市長、副市長、秘書長調整工作分工的通知》。市政府實行市長負責制，8位副市長、秘書長協助市長工作，分工調整確定。其中涉台事務由副市長金湘軍分管。

市長張國清分管審計工作。

常務副市長馬順清分管發展改革、財政、稅務、統計、安全生產、應急管理（消防、減災抗震救災、地質災害防治、防汛抗旱、森林防火）、建議提案辦理、政務服務、營商環境工作，協助分管審計、聯繫部隊工作。

副市長曹小紅分管教育、文化（廣播電視、文物）、衛生健康（中醫藥管理、愛國衛生運動）、旅遊、老齡工作、婦女兒童、殘疾人事業、體育工作。

副市長孫文魁分管規畫、自然資源（國土、林業、海洋）、住房、城鄉建設、交通運輸、郵政、城市管理（市容、園林）、城市公用事業、人民防空工作。

副市長李樹起分管農村、農業、氣象、水務、民族、宗教、對口幫扶工作。

副市長康義分管金融、市場監督管理、民政（社會組織管理）、退役軍人事務、知識產權工作。

副市長金湘軍分管生態建設、環境保護（節能降耗減排）、自由貿易區、商務、口岸服務、服務業、合作交流、外事、涉港澳台事務、招商引資、大型活動組織工作。

副市長董家祿分管公安（邊防）、司法、國家安全、政府法制、行政復議、信訪、社會穩定工作。

副市長姚來英分管工業和資訊化（國防工業、無線電管理）、國有資產監管、國有企業改革、科技、人力資源和社會保障、醫療保障、電力、通訊工作。

秘書長孟慶松在市長領導下，負責處理市政府日常工作，負責市政府機關工作，代管參事、文史工作。

(旺報 )

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