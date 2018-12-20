因應資源稀缺 高雄設立循環經濟園區

2018年12月20日 13:32 工商 彭媁琳

行政院長賴清德今日在院會中聽取經濟部「循環經濟推動方案報告」，賴清德認為，我國製造業近來面臨資源短缺、高度耗能與環保爭議等困境，應該讓產業發展從線性經濟轉型為循環經濟，創造產業發展新動力。

經濟部指出，「循環經濟推動方案報告」將循環經濟理念以及永續創新的思維融入各項經濟活動，具體落實於生產、消費、回收再利用等環節，也以材料產業為起點，培育相關人才，讓產業發展從線性經濟轉型為循環經濟，創造產業發展新動力。

賴清德表示，循環經濟是否能夠真正運轉，關鍵在於材料科技。循環技術暨材料創新研發專區是我國金屬、石化等材料產業培育國家隊的重要平台，可減少我國創新產業對外國廠商的依賴，亦可為台灣未來培育重要高階製造人才。但仍需跨部會合作才能達成目標，請經濟部依本方案積極推動中油廠區的區域再造與產業合作任務外，也請科技部、中研院與教育部投入科技研發與教學訓練相關資源。

經濟部次長曾文生指出，高雄循環經濟園區就涵蓋小港大林蒲遷村計劃，中油的場地變成循環經濟使用，即使月底高雄市新任市長上任，政策還是會延續下去，政府會和新市府團隊溝通，依照國家發展需求延續相關計畫。

曾文生表示，大林蒲遷村後，高雄的地下工業管線問題也要一併討論，台灣的能源和礦產不足，必須要及早因應永續發展的問題。

經濟部表示，台灣工業體系正面臨「高性能、低耗能、無毒性、零廢棄」的全球競爭，該部正透過「五加二產業創新」規劃、建構從動脈產業（製造與消費）到靜脈產業（資源回收再利用）的循環發展模式，四大策略與兩大主軸密切配合，以跨領域方式，同步解決我國產業永續發展的人才、技術、出海口等高值化障礙，啟動我國邁向循環經濟。

(工商 )