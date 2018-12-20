再戰2020？馬英九：現在只思索如何面對台灣3危機

2018年12月20日 13:19 旺報 潘維庭

前總統馬英九20日上午出席新書「八年執政回憶錄」發表會，被媒體問到是否參選2020年總統時，僅回答自己現在最關心「如何面對台灣的危機」，包含兩岸關係、缺電、濫權違法的民主危機三項。

馬英九說自己最近到處演講座談都在談這些問題，希望得到最多共識，之前被記者問到時說「再想想」，也是指在想這些政策。他表示，現在不是哪個政黨拿到權力的問題，「拿到權力要幹嘛？重要是怎麼面對台灣這些危機。不管是誰執政，若是國民黨，是否能將這些化為政策，「這才是我最關心的」。

致詞時馬英九提到，很感動看到這次選舉韓國瑜在群眾場合、辯論表態「支持九二共識、一中各表，熱愛中華民國」，相信這也給韓國瑜自己的選情加分。馬英九強調，「九二共識不只是國共共識，已經是兩岸共識、更應該是台灣共識」。

馬英九說自己曾在蔡總統剛當選時指她的能源政策太理想化、會做不到，蔡回答「我們的專家都是世界一流的，應該沒有問題」，但這兩年下來，不但有問題，人民還否定了「2025非核家園」。馬英九認為，「非核家園」的構想不必排除，但不該訂時間表，壓縮到整個變型，要嘛做不到，要嘛太貴，都不是好政策。

馬英九也強調，選後仍有「民主危機」，如促轉會提出新台幣改版、停止中正紀念堂儀隊、軍中移出蔣公銅像，連民進黨的人自己都質疑現在時機對嗎。馬英九批評，這不但沒有時機點的sense，也沒有行政經驗。先前是否有找央行、文化部、國防部討論？

他也提到，自己的母校台大現在還沒有校長，為什麼還讓這種情況延續？他指，台灣目前出現美國曾在1997年提出來討論過的，「不自由的民主政治興起」，即便全球有119個國家定期選出領導人，但選完就忘了憲法法律，開始濫權違法，這叫不自由的民主，「但沒想到在我們國家也出現」。

(旺報 )