再戰2020？馬英九：現在只思索如何面對台灣3危機

前總統馬英九20日表示，現在最關心台灣接下來面對的三大危機。（潘維庭攝）

友善列印
旺報

前總統馬英九20日上午出席新書「八年執政回憶錄」發表會，被媒體問到是否參選2020年總統時，僅回答自己現在最關心「如何面對台灣的危機」，包含兩岸關係、缺電、濫權違法的民主危機三項。

馬英九說自己最近到處演講座談都在談這些問題，希望得到最多共識，之前被記者問到時說「再想想」，也是指在想這些政策。他表示，現在不是哪個政黨拿到權力的問題，「拿到權力要幹嘛？重要是怎麼面對台灣這些危機。不管是誰執政，若是國民黨，是否能將這些化為政策，「這才是我最關心的」。

致詞時馬英九提到，很感動看到這次選舉韓國瑜在群眾場合、辯論表態「支持九二共識、一中各表，熱愛中華民國」，相信這也給韓國瑜自己的選情加分。馬英九強調，「九二共識不只是國共共識，已經是兩岸共識、更應該是台灣共識」。

馬英九說自己曾在蔡總統剛當選時指她的能源政策太理想化、會做不到，蔡回答「我們的專家都是世界一流的，應該沒有問題」，但這兩年下來，不但有問題，人民還否定了「2025非核家園」。馬英九認為，「非核家園」的構想不必排除，但不該訂時間表，壓縮到整個變型，要嘛做不到，要嘛太貴，都不是好政策。

馬英九也強調，選後仍有「民主危機」，如促轉會提出新台幣改版、停止中正紀念堂儀隊、軍中移出蔣公銅像，連民進黨的人自己都質疑現在時機對嗎。馬英九批評，這不但沒有時機點的sense，也沒有行政經驗。先前是否有找央行、文化部、國防部討論？

他也提到，自己的母校台大現在還沒有校長，為什麼還讓這種情況延續？他指，台灣目前出現美國曾在1997年提出來討論過的，「不自由的民主政治興起」，即便全球有119個國家定期選出領導人，但選完就忘了憲法法律，開始濫權違法，這叫不自由的民主，「但沒想到在我們國家也出現」。

(旺報 )

因應資源稀缺 高雄設立循環經濟… 韓國瑜高雄高呼九二共識 馬英九…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。