老父驚見兒與男裸睡怒揮老拳 遭兒提告被判拘役

父親見兒與男人裸睡，憤怒揮拳遭兒提告。（達志影像/shutterstock提供）

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53歲蔡男凌晨回家，看見兒子跟劉姓男子兩人裸體共寢，氣憤質問，兩人急忙穿衣跑掉，蔡男出手追打。事後，蔡的兒子偕劉男告父傷害，蔡到在派出所見到兒子，再怒打一頓，並持驗傷單控告劉將他毆打成傷。台中地院依傷害罪判蔡男拘役70日，得易科罰金；以證據不足判劉男無罪。

判決書指出，蔡男在107年5月1日凌晨3時許返回兒子住處取物，看見兒子與22歲劉男兩人裸體共寢，生氣質問兩人「在幹嘛」，兩人驚醒穿衣服逃跑，蔡男憤怒追打。

蔡男的兒子右臉頰挫傷及手肘、膝部、手腕等處擦傷；劉男則肩部、上臂、後胸及腳踝等挫擦傷。事後，兩人控告蔡男涉及傷害。被兒子控告的蔡男到派出所看到兒子，怒不可抑又打兒子一頓，並持醫院驗傷證明指控劉男也毆打他。

蔡男的兒子指稱，蔡男一進門就打人，造成兩人受傷；劉男則供稱他僅推開蔡男，並沒有毆打對方。蔡及劉男各被依傷害罪起訴。

台中地院法官認為，劉男在睡夢中驚醒，選擇逃跑是正常反應，劉男兩人年輕力壯與蔡男互毆，就算不能壓制他，也不至於狼狽奔逃，而採信劉男說法。至於診斷證明並不足以證明蔡男受傷是劉男毆打，還是在推擠中造成，而判劉男無罪。法官依傷害罪判處蔡男拘役70日，得易科罰金。

(中時 )

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